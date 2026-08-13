Čeh brani evropski naslov

Kristjan Čeh je na tem EP v kvalifikacijah avtomatično normo (66 metrov) za finale dosegel že v prvem metu, ko so mu namerili 67,52 metra za skupno drugi izid. Za njim je kot edini preostali normo za finale vrgel le še Litovec Mykolas Alekna , svetovni rekorder je bil najboljši s 67,74 m.

V drugi skupini pred tem je bil najboljši trikratni svetovni prvak Daniel Stahl. Nekdanji olimpijski zmagovalec iz Švedske je vrgel 63,95 m. Čeh, Alekna in Stahl so tudi favoriti za zmagovalni oder.

Tudi po mnenju Čeha, ki pa vseeno na podlagi svojih izkušenj, ko kljub vlogi favorita ni vedno stopil na zmagovali oder velikih tekem, dodaja: "Vedno se je na tekmah zadnjega obdobja zgodilo, da je povsem nepričakovano presenetil nekdo iz ozadja. Sam sem po kvalifikacijah pustil nekaj prostora za napredek."