Čeh do novega osebnega in slovenskega rekorda: tokrat prvič prek 70 metrov

Kristjan Čeh in Daniel Stahl sta bila že doslej na prvem in drugem mestu po izidih sezone, Šved je bil na čelu z 69,71 m, Ptujčan pa je 69,52 m vrgel na domačem stadionu na Ptuju 27. maja in dosegel slovenski rekord, ki ga je danes še izboljšal. Prvič v karieri je Čeh, ki se je nedavno razšel s trenerjem Gorazdom Rajharjem, vrgel prek magične meje 70 metrov. Njegov met je znašal 70 metrov in 22 centimetrov, kar je nov slovenski rekord.