Čeh do zmage v Estoniji

"Bile so le štiri serije in prave konkurence nisem imel, tekmoval sem bolj sam s sabo. Nastop je bil kar dober in stabilen, čeprav je bil drugačen kot običajno. Kar 24 tekmovalcev je bilo na startni listi in zato pol ure premora med serijami. To je bilo kar naporno, pri 25 stopinjah čakati na soncu," je nastop opisal Kristjan Čeh. "Zadovoljen sem, 67 m in več sem metal brez težav. To je dober znak, da se moja forma stopnjuje. Sedaj mi je ostala na seznamu tekem še diamantna liga v Oslu konec naslednjega tedna, potem evropsko prvenstvo v Rimu. Konkurenca je močna, največja v metu diska prav v Evropi. Vsi stopnjujemo formo in na EP bo res dobra tekma," je še dodal.

Z dvojno registracijo, v Sloveniji je član Ptuja, nastopa za klub Kalev iz estonske prestolnice, kjer živi in trenira večji del sezone. V Sloveniji bo nastopil po evropskem prvenstvu in pred olimpijskimi igrami na državnem prvenstvu v Celju.