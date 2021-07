Čeh drugi na diamantni ligi v Oslu, zmagal svetovni prvak

Tretji je bil Avstrijec Lukas Weisshaidinger (65,67 m), bronast na SP v Dohi in leto prej tretji tudi na EP v Berlinu. Četrto mesto je zasedel aktualni evropski in nekdanji svetovni prvak (2017) iz Litve Andrius Gudžius (65,57 m). Peti je bil Šved Simon Pettersson (64,62 m), četrti na EP leta 2018, šesti pa Jamajčan Fedrick Dacres , svetovni podprvak (62,60 m). Na zadnjih dveh mestih sta bil Romun Alin Alexandru Firfirica (61,67 m), četrti lani na SP v Dohi, ter Norvežan Ola Stunes Isene (60,80 m). Čeh je bil po prvi seriji tretji s 63,48 m, pred njim sta bila Stahl (67,26) in Gudžius (65,57). Čeh je v drugi seriji ostal brez izida, prehitel pa ga je še Pettersson (64,82 m). S 55,01 m se je Čeh po tretji seriji prebil na drugo mesto, ostali pri vrhu pa svojih izidov niso popravili.

Weisshaidinger se je v četrti seriji s 65,67 m pomaknil na tretje meto, Čeh je odgovoril s 66,58 m. V predzadnji seriji so Gudžius, Pettersson in Weisshaidinger ostali brez izida. Čeh je vrgel 66,25 m, Stahl pa je povečal vodstvo s 68,65 m. Zadnje tri poskuse je imela le prva trojica, vrstni red pa je ostal po njih nespremenjen. Weisshaidinger je vrgel 61,03 m, Čeh 65,71 m, prav toliko pa so namerili Stahlu. Ta pa je imel boljšo najdaljšo daljavo in tako ostaja edini iz širšega svetovnega vrha, ki ga doslej Čeh še ni premagal. Imata pa Stahl in Čeh še vedno v lasti najboljša izida sezone na svetu.

"Zelo dobro je bilo vzdušje, le zadnja serija je bila čudna. Nenavadno je, da smo imeli le najboljši trije mete, zmaga tisti, ki v tej zadnji seriji vrže največ, brez veze je to. Prej lahko kdo vrže svetovni rekord, pa je potem lahko tretji ... Kar se mene tiče, pa tokrat zadnja serija ni spremenila vrstnega reda. Sam si nisem zapomnil daljave svojega zadnjega meta, potem pa mi je Daniel Stahl rekel, da je vrgel isto daljav kot jaz. A je zmagal, ker je bil res boljši," je povedal Čeh. Naslednji diamantni miting bo že v nedelji v Stockholmu, ponovno bo v krogu za disk tudi naš predstavnik.