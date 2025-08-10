Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Drugi športi

Čeh drugi v metu diska na Švedskem

Stockholm, 10. 08. 2025 19.43 | Posodobljeno pred 14 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Svetovni podprvak in evropski prvak Kristjan Čeh je na mitingu bronaste serije Svetovne atletike v švedski Sollentuni v metu diska zasedel drugo mesto s 66,19 metra. Zmagal je nekdanji olimpijski in aktualni svetovni prvak, domačin Daniel Stahl, ki je vrgel 68,02 m.

Kristjan Čeh je začel s 66,19 m, kar pa mu potem ni več uspelo preseči. Po neveljavni drugi seriji pa je nadaljeval z 62,70, 64,50, 65,76 in končal s 65,89 m.

Daniel Stahl je imel štiri veljavne mete, s 67,76 m je vodil od prve serije naprej, že v tretji pa mu je uspela daljava tekme. Tretji je bil Kubanec Mario A. Diaz s 65,44 m.

Kristjan Čeh
Kristjan Čeh FOTO: Profimedia

"Moj nastop danes ni bil najboljši. Ko sem prišel na Švedsko, sem imel težave s hrbtom. Tehnično sem nastop sicer opravil dobro, ampak me je že na startu začelo boleti. Imel sem težavo, kako dati kaj več v met. Naredil sem, kar sem v danih okoliščinah lahko. Vreme pa je bilo dobro in vzdušje tudi," je povedal Čeh.

"Mogoče sem se izčrpal po seriji tekem v Sloveniji in me je letos prvič doletela bolečina v hrbtu, ki je sicer kar stalna spremljevalka metalcev. Ko bom po tekmi prispel v Estonijo, bom šel do kiropraktika in delal vaje, mislim, da bodo na ta način bolečine prešle," je dodal Čeh, ki večji del leta živi in trenira v estonskem Tallinnu.

Že 22. avgusta ga čaka tekma diamantne lige v Bruslju. "Zatem pred svetovnim prvenstvom v Tokiu pa še finale lige. Že 10. septembra bom odšel v pripravljalni tabor estonske reprezentance na Japonsko, dva dni pred tekmo pa bom prišel na SP v Tokio," je še pojasnil Čeh.

atletika met diska kristjan čeh
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110