Čeh in Filipič v finalu, Demšar in Glojnarič v polfinalu

Kristjan Čeh je v prvi seriji vrgel 65,64 m in nato zadnja dva meta izpustil. S tem sicer ni dosegel avtomatične kvalifikacijske norme za finale 66 m, a je imel najboljši dosežek skupine. Drugi v skupini B je bil olimpijski in svetovni prvak Daniel Stahl iz Švedske s 63,79 m. Najboljši v prvi skupini in skupno je bil branilec naslova in svetovni rekorder Mykolas Alekna iz Litve s 67,50 m.

"Zelo sem zadovoljen. Želim si, da bi finale začel s podobno daljavo v prvem metu in bi imel s tem rezervo nato za popoln napad. Prva skupina je imela malo prednosti zaradi vremena, ker je bilo manj vroče, ampak v večernem finalu bomo vsi v enakem položaju," je takoj po nastopu dejal Čeh, svetovni prvak leta 2022.

Filip Jakob Demšar in Nika Glojnarič sta napredovala v sobotni polfinale tekov na visokih ovirah. Demšar je s 13,67 sekunde dosegel četrti čas kvalifikacij na 110 m, Glojnaričeva pa je imela 10. izid kvalifikacij na 100 m s 13,21 sekunde.