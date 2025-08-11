Svetli način
Kristjan Čeh in Tina Šutej zmagovalca domače mednarodne atletske lige

Ljubljana, 11. 08. 2025 15.58 | Posodobljeno pred 13 dnevi

STA
Kristjan Čeh (Ptuj) in Tina Šutej (Kladivar) sta letošnja zmagovalca I feel Slovenia mednarodne atletske lige, je sporočila Atletska zveza Slovenije.

Kristjan Čeh
Kristjan Čeh FOTO: Profimedia

V skupni seštevek tekmovanja je letos štelo devet preizkušenj, poleg petih mitingov lige (Ptuj, Slovenska Bistrica, Maribor/Ljubljana, Celje in Novo mesto) še zimsko državno prvenstvo v metih, ekipno prvenstvo v krosu, atletski pokal Slovenije za člane in članice in državno prvenstvo Slovenije za člane in članice.

Za skupni seštevek so šteli štirje najboljši rezultati, Kristjan Čeh pa si je zmago zagotovil zgolj s tremi nastopi. Tekmoval je na mitingih na Ptuju in v Slovenski Bistrici ter na državnem prvenstvu v Celju. Skupno je zbral 36 točk. Eno manj je zbral Filip Jakob Demšar (ŽAK), tretje mesto pa je s 30 točkami osvojil Rok Ferlan (Triglav). Četrto mesto je osvojil Jernej Gumilar (ŽAK).

Tina Šutej
Tina Šutej FOTO: Atletska zveza Slovenije

V ženski konkurenci je bila za Tino Šutej, ki je zbrala 34 točk, druga Živa Remic (Olimpija) z 32 točkami, tretje mesto je z 31 točkami osvojila Nika Glojnarič (Brežice), četrta pa je bila Lucija Potnik (Radlje ob Dravi) z 28 točkami.

Zmagovalcem so pripadle tudi denarne nagrade; prvo mesto je v obeh konkurencah vredno 2000 evrov, drugo 1500 evrov, tretje tisoč in četrto 500 evrov.

atletika kristjan čeh tina šutej
