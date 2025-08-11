Kristjan Čeh in Tina Šutej zmagovalca domače mednarodne atletske lige

V skupni seštevek tekmovanja je letos štelo devet preizkušenj, poleg petih mitingov lige (Ptuj, Slovenska Bistrica, Maribor/Ljubljana, Celje in Novo mesto) še zimsko državno prvenstvo v metih, ekipno prvenstvo v krosu, atletski pokal Slovenije za člane in članice in državno prvenstvo Slovenije za člane in članice.

Za skupni seštevek so šteli štirje najboljši rezultati, Kristjan Čeh pa si je zmago zagotovil zgolj s tremi nastopi. Tekmoval je na mitingih na Ptuju in v Slovenski Bistrici ter na državnem prvenstvu v Celju. Skupno je zbral 36 točk. Eno manj je zbral Filip Jakob Demšar (ŽAK), tretje mesto pa je s 30 točkami osvojil Rok Ferlan (Triglav). Četrto mesto je osvojil Jernej Gumilar (ŽAK).