Čeh in Tina Šutej najboljša slovenska atleta 2022

Tina Šutej je napovedala, da bo imela dva velika cilja v naslednji sezoni, ko bo od 2. do 5. marca dvoransko EP v Istanbulu, ter od 19. do 27. avgusta na SP v Budimpešti.

Čeh je v metu diska osvojil naslov svetovnega prvaka julija na prvenstvu v Eugenu v ZDA in bil avgusta v Münchnu drugi na evropskem prvenstvu, zmagal je v seštevku diamantne lige ter se s slovenskim rekordom zavihtel na deseto mesto vseh časov. Šutej je bila bronasta na EP in tudi na dvoranskem SP marca v Beogradu, četrta na SP v Oregonu ter tretja v seštevku diamantne lige.

"Za nami je izjemna sezona, ko so atleti in atletinje dosegli izide generacije Primoža Kozmusa, Jolande Čeplak in Marije Šestak. Po Kozmusu smo dobili drugega svetovnega prvaka v kraljici športov, izjemna je bila Tina Šutej. Ob številnih drugih članskih uspehih pa je za njimi že mlada generacija, ki se je tudi dokazala na velikih tekmovanjih za svoje starostne kategorije," je uvodoma izpostavil v. d. predsednika AZS Primož Feguš .

Čeh in Tina Šutej sta prejela še zlati plaketi za dobitnike medalj na OI in svetovnih prvenstvih, bronasti plaketi za medalje na svetovnih in evropskih prvenstvih v mladinski kategoriji pa so prejeli trije.

Matic Ian Guček (Kladivar Celje) je bil srebrn na SP za starejše mladince v kolumbijskem Caliju na 400 m ovire, kjer je izboljšal 42 let star absolutni slovenski rekord. Brina Likar (Triglav Kranj) je bila srebrna na EP za mlajše mladince v Jeruzalemu v skoku v daljino, Žan Ogrinc pa prav tako drugi na 16. olimpijskem festivalu evropske mladine v Banski Bystrici v teku na 800 m.

Med člani je Čeh v glasovanju za atleta leta dobil 331 točk, drugi je bil 19-letni Guček (214), tretji pa gorski tekač Timotej Bečan (KGT Papež, 76). Tina Šutej je dobila 321 točk in bila pred finalistko na SP na 800 m Anito Horvat (Velenje, 158), tretja je bila finalistka EP v skoku v višino Lia Apostolovski (Mass, 97).