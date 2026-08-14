Čeh na podelitvi dobil svojo drugo zlato na EP: 'Ponosen na najboljšo serijo v zgodovini'

" Vedel sem, kaj lahko naredim, upal na tak izid, saj so treningi dobro potekali. Na tekmo sem šel samozavesten. Vedel sem, kaj moram narediti, kako čutiti disk v roki in kako mora leteti. Vse sem vedel in tako tudi storil ," je po podelitvi povedal Kristjan Čeh .

Povprečje njegovih šestih finalnih metov je bilo 70,39 m, kar je najboljša serija v zgodovini olimpijskih iger, svetovnih in evropskih prvenstev v njegovi disciplini. "Bilo je še nekaj rezerve, danes nisem tako utrujen, kot bi bil lahko. Vesel sem, to je tretje evropsko prvenstvo in tretja medalja. To daje vsemu še dodatno vrednost. Dobro sem začel že z naslovom podprvaka pred šestimi leti," je dodal Čeh.

Za njim je bil drugi svetovni rekorder Mykolas Alekna iz Litve. "Po tekmi sva že spregovorila, a ne o finalu. Sem pa razbral, da je pričakoval zlato medaljo. Tudi sam bi jo na njegovem mestu. A se moraš za to boriti, kar sem sam dokazal včeraj," je Čeh spomnil, da ga je Alekna v tej sezoni pred EP vedno premagal.