Čeh nikoli slabši v zadnjih letih: Včasih pride tudi kakšna taka tekma, ko ti nič ne gre

"Nič kaj dosti ni mogoče povedati o tekmi, bila je zanič. Nisem mogel sestaviti tehnike in tudi brez moči sem se počutil. Se zgodi, včasih pride tudi kakšna taka tekma, ko ti ne gre," je v dopoldnevu po tekmi vtise skušal strniti najboljši slovenski atlet zadnjih let. "Sem v veliko boljši formi, kot je pokazal sinočnji miting, nenazadnje sem v diamantni seriji slavil v Dohi 10. maja, ko sem presegel 70 m. V Marakešu se nisem pravilno odločal o tehničnih prvinah, vsak met je bil v tem pogledu drugačen in zato tudi razplet ni mogel biti drugačen," je pojasnil Čeh. Ocenjuje, da je do junijskega evropskega prvenstva v Rimu še dovolj časa, da se pripravi na boj za zmagovalni oder.

Prepričljivo je v Marakešu zmagal Litovec Mykolas Alekna, svetovni rekorder in evropski prvak je vrgel 70,70 m v četrti seriji. Drugi je bil Avstralec Matthew Denny (67,74 m), ki je lani s predzadnjim metom finala preprečil Čehu končno diamantno zmago. Tretji je bil olimpijski in svetovni prvak Daniel Stahl iz Švedske (67,49 m).

"Kot sem že nekajkrat povedal, je konkurenca v zadnjih letih v moji disciplini izredna, še nikoli v zgodovini ni bilo treba za dobre dosežke vreči tako daleč. Prav tako je kar nekaj tekmovalcev, ki lahko posežemo v sam vrh. A v Marakešu nihče ni bil posebej dober, tudi Alekna ne, čeprav je bil med vsemi najuspešnejši. Uspel mu je en res dober met, drugi pa diska nismo 'zadeli'," je o tekmecih povedal Čeh.