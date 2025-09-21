Čeh ostal 'velik' tudi po razočaranju: Pogoji so bili za vse enaki

Kristijan Čeh je na svetovnem prvenstvu v atletiki v Tokiu osvojil osmo mesto v metu diska, ko so po hudem nalivu tekmo najprej prekinili po le dveh metih finala. Nadaljevali so po zaključni slovesnosti dve uri pozneje, ko je še vedno deževalo. V tem vremenu se Čeh ni znašel in je bil po nastopu in doseženimi 63,07 m zelo razočaran.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP







Kristjan Čeh icon-picture-layer-2 1 / 5

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"To je bil najslabši nastop v karieri, zelo sem razočaran. Poskusil sem dati vse od sebe. Pogoji so bili zelo težki, skušal sem se prilagoditi v krogu za izmet, a mi ni uspelo. To ni bil moj dan. Pogoji pa so bili enakovredni za vse in kdor se je najbolje prilagodil, je bil uspešen," je s "cmokom" v grlu govoril 26-letni Kristijan Čeh.

Kristjan Čeh FOTO: Profimedia icon-expand

Zmagal je s predzadnjim metom tekme in 70,47 m Šved Daniel Stahl, triintridesetletni branilec naslova in olimpijski zmagovalec iz Tokia 2021. Z edinim metom prek 70 m je tretjič postal svetovni prvak, enkrat je bil še srebrn. Drugi je bil s 67,84 m svetovni rekorder in aktualni olimpijski podprvak, 22-letni Mykolas Alekna, ki je letos zmagal pred Čehom v diamantni ligi. Bron je presenetljivo osvojil 33-letni Alex Rose iz Samoe s svojim zadnjim metom 66,96 m za svoje prvo veliko odličje.

"Stahlu je uspel kar dober zadnji met. Je najizkušenejši in mu privoščim zmago. Sam sem bil tudi pripravljen na veliko več, kot sem pokazal. Razočaranje je res veliko, saj sem bil v najboljši formi sezone. Sposoben sem vreči 10 m več kot sem. Odločal je krog za izmet in prilagoditev nanj. Na koncu koncev so prvi trije zmagali v opremi Nike, sam imam drugega opremljevalca. Kljub temu mislim, da bi se lahko bolje prilagodil," je ocenil slovenski rekorder.

Pogoji v metu diska so bili milo rečeno komaj regularni. FOTO: AP icon-expand

V tretji seriji je malce manj deževalo. "V tej seriji sem tudi dosegel največ, ker sem imel tedaj najboljši oprijem v finalu. Potem pa ni šlo več." Čeh je ogrevanje začel z drugimi metalnimi čevlji, ki pa so bili pretrdi. "Nadaljeval sem s tistimi iz kvalifikacij, posušil sem jih in namazal z magnezijem za boljši oprijem. Potem sem vrgel z običajno športno obutvijo. Mogoče bi moral prvi met finala opraviti z njo, ker sem imel tedaj najboljši oprijem. Mogoče sem sprejel slabo odločitev."

Kristjan Čeh ni imel svojega dne FOTO: AP icon-expand

Čeh je izpostavil, da so bili njegovi meti zelo slabi in počasni. "Po drsenju v krogu sem izgubil zaupanje, da bi šel v vrtenje s polno hitrostjo in močjo in to je pustilo posledice. Napoved vremena je predvidevala sončen dan in večer brez dežja. Sem bil sicer pripravljen tudi nanj. Krog za izmet je že brez dežja zelo hiter, potem pa je postal kot ogledalo, vdeli smo tudi nekaj padcev in je bilo zelo nevarno."

Tekma se je končala dobro uro po kratki zaključni slovesnosti SP. "V premoru so nas vprašali, kaj bi si želeli, da finale prekinejo ali da nadaljujemo. Tretje možnosti, da bi prestavili na jutri, organizator ni mogel sprejeti zaradi celotne organizacije. Potem so sprejeli odločitev, da nadaljujemo. Sam bi si želel, da bi nastopili jutri v suhem vremenu," je še povedal Čeh.

Daniel Stahl FOTO: AP icon-expand