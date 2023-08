Čeh: Po tako dramatičnem finalu sem zadovoljen tudi s srebrom

"To je moje tretje SP, imam drugo medaljo in sem na koncu tudi s srebrom zadovoljen. Vedel sem, da sem sposoben preseči 70 metrov, da sem dobro pripravljen. Prejšnje mete sem zgrešil, četudi je bilo 68,69 metra, bi lahko že prej disk letel dlje. Ko sem vrgel prek 70 metrov, sem si rekel, da je bil to dober met in da bom mogoče lahko zmagal. Vedel pa sem tudi, da je Stahl izjemen tekmovalec, da ima rad polne tribune in mu navijači dajo še dodatno energijo. Nisem pa si mislil, da bo njegov zadnji met letel tako daleč," je finale strnil Kristjan Čeh.

Na SP je prvič nastopil v Dohi leta 2019 in osvojil 31. mesto, lani je bil zlat v Eugenu v ZDA, letos bo madžarsko prestolnico po svojem tretjem SP zapustil s srebrom. Na OI je nastopil le enkrat in bil peti leta 2021 v Tokiu, prihodnje leto bodo OI v Parizu, naslov v metu diska bo branil Daniel Stahl. "Upam, da mu bom naslednje leto v francoski prestolnici odvzel olimpijsko zlato. Pripravil se bom maksimalno, kot sem se tudi za SP letos. To bo glavni cilj prihodnje sezone in zagotovo bo tudi na OI izjemna tekma," se je v Budimpešti v pogovoru s slovenskimi novinarji Čeh ozrl na največjo tekmo leta 2024.

Potem se je znova vrnil na finale 19. SP. "Potrudil sem se, kolikor sem se lahko. Prvič v zgodovini sta na SP dva v metu diska presegla 70 metrov. Dal sem vse od sebe in moram biti zadovoljen z drugim mestom. Bilo je napeto v finalu. Do zadnjega. Res nora tekma. In ni vsak dan mogoče osvojiti medaljo na SP." Čeh je finale na stadionu atletskega madžarskega nacionalnega centra začel kot tretji po vrsti, namerili so mu 68,31 metra in je po prvi seriji prepričljivo vodil. Drugi je bil Avstralec Matthew Denny s 66,39 metra, tretji Litovec Andrius Gudžius s 65,95 metra. Slednji je drugič vrgel 66,16 metra, nato je bil takoj za Litovcem Čeh drugič v krogu za izmet, disk je pristal na 69,27 metra. Litovec Mykolas Alekna je nato prišel na drugo mesto s 67,08, Stahl na tretje s 66,58 metra.

Dva metra in šest centimetrov visoki Ptujčan je v tretji seriji disk znova zalučal blizu črte za 70 metrov, a je prestopil. Jamajčan Fedrick Dacers pa je s 66,72 prišel na tretje mesto. V četrti seriji je Čeha, ki je vrgel 67,89 metra, za deset centimetrov prehitel Stahl (69,37 metra) in prevzel vodstvo, vodilnima se je na tretjem mestu še bolj približal Alekna (68,85 metra). "Tedaj sem upal, da bom vrgel dlje, vedel sem, da imam še rezerve. Zavedal sem se, da z 69 metri ne bom zmagal, Stahl me je prehitele za 10 centimetrov. Vedel sem, da lahko pridem na prvo mesto, in res sem presegel mejo 70 metrov, kar pa ni bilo dovolj za naslov prvaka. Tudi na koncu diska nisem zadel, a sem v šesti seriji dosegel največjo daljavo," je pojasnil Čeh.

V peti seriji ni bilo sprememb na prvih treh mestih. Alekna je v šesti, zadnji seriji vrgel 68,07 metra in to je pomenilo, da ima najmanj srebro v rokah Čeh. Šestič je vrgel 70,02 metra in požel velik aplavz občinstva, med katerim je bilo veliko slovenskih zastav. A nato je Šved vrnil in z 71,46 metra osvojil svoje drugo zlato na SP. "Imel sem spodbudo tudi na tribunah. Tu so bili domači, moja družina je prišla. Ni pogosto, da so na velikih tekmovanjih, a je to prvenstvo tako blizu, da so prišli. Nismo se še videli, bomo se kmalu in proslavili to srebrno odličje," je povedal slovenski rekorder.

Naslednjo tekmo bo imel 30. avgusta v Tallinnu v Estoniji, tam bo znova tudi Stahl. Potem bo tekmoval 4. septembra v Bellinzoni, 10. septembra v Zagrebu, 16. in 17. septembra pa bo finale diamantne lige v Oregonu. "Vesel sem, da bom znova tekmoval na stadionu, kjer sem lani postal svetovni prvak. Tam so dobri pogoji za met diska in se nadejam uspešne tekme," je povedal Čeh, ki bo v Eugenu branil zmago v lanskem finalu diamantne lige.

V ZDA je bil lani na SP Stahl "šele" četrti, za Čehom je bil drugi Alekna. Slednji pa je mesec dni po lanskem SP na evropskem prvenstvu v Nemčiji zmagal, drugi je bil Čeh. Čeh je 16. junija letos v estonskem mestu Johvi z 71,86 metra postavil slovenski rekord ter izid sezone na svetu in je sedaj izenačen na četrtem mestu v zgodovini discipline.

Pred njim so v zgodovini le še s 74,08 metra Nemec Jürgen Schult, ki je svetovni rekord postavil 6. junija leta 1986 v domačem Neubrandenburgu, Litovec Virgilijus Alekna, oče današnjega dobitnika brona je 73,88 metra vrgel leta 2000, in Estonec Gerd Kanter 73,38 metra leta 2006. Slednji je zdaj trener Čeha. Najboljši slovenski športnik lanskega leta je izenačen na četrtem mestu z Rusom Jurijem Dumčevim, ta je 71,86 metra dosegel leta 1983, in Stahlom.

"Svetovni rekord je možen, a morajo biti za to dobri pogoji in dobro počutje ter popolna tekma. S Stahlom drug drugega potiskava naprej. Tu je tudi mladi Alekna, tri leta je mlajši od mene in je tudi napravil veliko v zadnjem obdobju," je končal Čeh, ovit s slovensko trobojnico in srebrom okrog vratu, kar je šele sedmo slovensko odličje na svetovnih prvenstvih.