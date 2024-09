Čeh pred finalom diamantne lige: To je moj tretji veliki cilj sezone

Tretja slovenska predstavnica v evropski prestolnici Maja Mihalinec Zidar bo izven diamantnega točkovanja nastopila med posebej povabljenimi tekmovalkami v teku na 200 m drugi dan finala v soboto, startna pištola bo začetek naznanila ob 19.53. Evropski prvak in svetovni podprvak Kristjan Čeh je predzadnjo tekmo sezone, v kateri je bil četrti še na olimpijskih igrah v Parizu, opravil 8. septembra v Zagrebu. Tam je ubranil lansko zmago in vrgel 67,95 metra. S tem je premagal tudi dva dobitnika medalj na OI. Tretji je bil dobitnik bronaste olimpijske kolajne Matthew Denny iz Avstralije s 66,99 m, presenetljivi olimpijski zmagovalec, Jamajčan Roje Stona , je bil s 65,98 m šele četrti.

" Zdaj me čaka še finale diamantne lige. Želim si, da bi tudi na tej tretji največji tekmi sezone, za olimpijskimi igrami in evropskim prvenstvom, ponovno nastopil zelo dobro ," si je zaželel Čeh. Predlani je ob slavjih na vseh tekmah lige zmagal v diamantni ligi, lani ga je na finalu v Eugenu prav na koncu tekmovanja premagal le Denny. Čeh je v letošnji finale prišel s četrtim mestom v točkovanju, a zmagovalec bo tisti, ki bo prvi na finalni tekmi v petek.

Ljubljančanka Lia Apostolovski je v skoku v višino na predzadnjem mitingu sezone v ligi v Zürichu zasedla šesto mesto z 1,89 metra in si s tem zagotovila finale. "To je bil tudi moj cilj. Zanj sem garala vso sezono in je neka nagrada za celotno delo letos. Težko je bilo, le šesterica bo nastopila v finalu, sploh v primerjavi z drugimi disciplinami, kjer je precej več mest," je dejala Apostolovski. Nato je tekmovalka, ki je marca letos osvojila bron na dvoranskem SP, 8. septembra v Brescii preskočila 1,86 metra in zasedla tretje mesto na deževni tekmi, ki jo je končala predčasno. Pri prvem skoku na 1,90 m je nerodno pristala s hrbtom na letvico in ji je počila koža na hrbtenici.