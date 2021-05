Čeh: Pred mano je le še svetovni prvak, to je zame izziv

PredKristjanom Čehom je letos le svetovni prvak, ŠvedDaniel Stahl (69,71 m), s katerim se bo pomeril na diamantni seriji v drugem delu sezone pred olimpijskimi igrami v Tokiu, v soboto pa v Slovenski Bistrici kljub solidnima tekmecema, Madžaru Robertu Szikszaiju 65,20 m) in Hrvatu Martinu Premeru (63,38 m), ne bi smel imeti velikega dela v boju za zmago. To bo 21. mednarodni miting s Stepišnikovim memorialom v metu kladiva in prvič tudi memorialom Marjana Štimcav suvanju krogle. Nastopilo bo okrog 300 atletov in atletinj iz 12 držav, vključno z večino najboljših domačih predstavnikov kraljice športa. Najboljša slovenska sprinterka zadnjih let, Maja Mihalinec Zidar, ki je finalistka letošnjega dvoranskega evropskega prvenstva v teku na 60 metrov, bo imela priložnost za prvi nastop v poletni olimpijski sezoni, potem ko v četrtek na Ptuju zaradi neurja, ki je preprečilo zadnji del tekmovanja, ni mogla teči. Na start ni mogel niti Nick Kočevar. Najhitrejši Slovenec ta čas na 100 m se bo pomeril s prav tako najhitrejšim Srbom, Alexo Kijanovićem, oba pa imata enak osebni rekord – 10,41 sekunde.