Čeh pred odhodom na OI: Oko bom vrgel tudi na košarkarje

Slovenski atleti so v sredo odpotovali na olimpijske igre v Tokio. Med njimi je tudi eden glavnih adutov za slovensko olimpijsko medaljo, Kristjan Čeh. "Ne razmišljam še kaj dosti o Japonski, čeprav bomo zdaj že leteli," je tik pred poletom razlagal evropski prvak do 23 let v metu diska.

"Dnevi so bili napeti, urnik je bil kar poln, potem še zadnji treningi doma in seveda tudi pakiranje, tako da sem spal samo dve uri," je še dodal Kristjan Čeh, ki v tej sezoni dosega izjemne rezultate v metu diska. Pred njim je po dolžini le švedski tekmovalec Daniel Stahl. Čeh je prvič v karieri na uradnih tekmovanjih presegel mejo 70 metrov – to mu je uspelo na mitingu v finskem mestu Kuortane, ko je vrgel 70,35 m. "Na olimpijske igre sem se tudi psihično pripravil. Sodeloval sem s psihologinjo, tako da sem se tudi na ta način pripravil," je opisal Čeh. "Na Japonsko odhajam s pozitivnimi mislimi. Sem dobro pripravljen, naredil sem vse, kar sem lahko, in v Tokiu se bom kaj najbolj potrudil," je poudaril 22-letnik. Ta je priznal, da bo v Tokiu spremljal tudi druge slovenske športnike. "Seveda, na košarko bom zagotovo bom vrgel oko, pa tudi nekatere druge športe in atletiko," je priznal Čeh.

V Tokio je odpotovala tudi Anita Horvat, ki se bo v Tokiu preizkusila v disciplini tek na 400 m. "Komaj čakam, da pridemo v Tokio, da vidim, kako je vse skupaj videti, in da bom del tega. Zares se tega zelo veselim," je povedala pred odhodom na Japonsko. "Malo treme je, vendar ne veliko," je priznala Horvatova, katere osebni rekord je 51,22 s. "Zadnji teden smo zelo intenzivno trenirali, tako da je bilo zelo naporno. Sem pa v bistvu ves čas v pričakovanju, tako da komaj čakam," je še dejala Horvatova, ki bo 7. septembra dopolnila 25 let. "Želja je čim hitrejši tek, to je prvi cilj, ki ga imam, nato pa seveda dobra uvrstitev," je zaključila nasmejana članica velenjskega kluba.