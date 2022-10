Čeh prejel znak Leona Štuklja mariborske univerze

Kristjan Čeh, študent na fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru, je priznanje prejel za izjemne športne dosežke v svetovnem merilu v metu diska, so v sporočilu za javnost zapisali na mariborski univerzi. Vendar Čeh ni le izjemen atlet, so dodali, je tudi študent, vpisan v študijski program Agronomija. Čeprav trenutno svoj čas intenzivno posveča predvsem profesionalnemu športu, zase pravi, da se po koncu športne kariere želi posvetiti kmetijstvu kot pomembnemu in sestavnemu delu svojega življenja.

Znak Leona Štuklja, poimenovan po olimpijcu Leonu Štuklju, se podeljuje študentom Univerze v Mariboru za vidnejše športne dosežke na širšem mednarodnem področju, med katere se štejejo olimpijska medalja na poletnih ali zimskih igrah ter medalja na svetovnem ali evropskem prvenstvu.