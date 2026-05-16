Čeh z rekordom mitinga v Šanghaju do suverene zmage v metu diska

Največji zvezdnik kraljice športov ta čas, Šved Armand Duplantis, je v skoku s palico s 6,12 m tudi dosegel rekord mitinga, svojega letošnjega svetovnega rekorda (6,31 m) pa mu ni uspelo popraviti. Kristjan Čeh, ki je svetovni naslov osvojil leta 2022 v Eugenu v ZDA, bo na evropskem prvenstvu avgusta v Birminghamu branil naslov, ki ga je osvojil pred dvema letoma v Rimu. Svetovni podprvak iz Budimpešte leta 2023 je na prvi poletni tekmi te sezone pokazal, da je že sedaj najboljši tudi v najmočnejši svetovni konkurenci, ki se je zbrala na Kitajskem.

Drugi je bil s 67,54 m bronasti na olimpijskih igrah pred dvema letoma Matthew Denny iz Avstralije. Tretji mesto je s 66,71 m zasedel Šved Daniel Stahl, olimpijski zmagovalec v Tokiu 2021 in trikratni svetovni prvak. Aktualni olimpijski prvak, Jamajčan Roje Stona, je bil s 64,92 m šesti. Sedemindvajsetletni Čeh je odlično začel in s 67,37 m v prvi seriji povedel s skoraj metrom prednosti pred Dennyjem (66,42 m). V drugi seriji je Ptujčan kot prvi v zgodovini discipline v Šanghaju presegel 70 m in s 70,31 m postavil rekord mitinga. S 66,71 m je v drugi seriji na drugo mesto prišel Stahl, saj je drugi met Dennyja meril 66,42 m. Čeh je v tretji seriji znova presegel magično mejo (70,25 m), s 70,51 m v četrtem metu pa nadaljeval izjemno serijo.

Za prepričljivo zmago bi bilo dovolj tudi 68,09 m iz pete serije, v kateri je Denny s 67,54 m znova zasedel drugo mesto. S 66,94 m je Čeh zaključil finalno serijo, tudi njegov najslabši dosežek na tokratni tekmi bi bil dovolj za slavje. Dvaindvajsetletni Matic Ian Guček je na 400 m z ovirami septembra lani na SP v Tokiu v polfinalu zasedel skupno 14. mesto. Tedaj je bil z njim v polfinalni skupini Norvežan Karsten Warholm, olimpijski zmagovalec in trikratni svetovni prvak, kar je bilo za Gučka motivacija in dokaz, da lahko enakovredno tekmuje z najboljšimi na svetu.

Warholm je bil tokrat drugi z osebnim rekordom 33,05 sekunde. Zmagal je Brazilec Alison dos Santos s 33,01. Slednji je bil bronast na zadnji dveh OI in svetovni prvak leta 2022, drugi pa na lanskem SP. V skoku s palico nihče ni presegel petih metrov razen Duplantisa. Ta je začel na 5,60 m in nato 5,80 m in 6,00 m prav tako zmogel prvič. Ko je letvico v prvem skoku zmogel na 6,12 m, je izboljšal svoj lanski rekord mitinga, nato pa je bil prvič neuspešen na 6,32 m.