Čeh prepričljivo zmagal, Demšar drugi z državnim rekordom

Drugi za Čehom je bil evropski podprvak Lukas Weisshaidinger (64,88 m). Avstrijec je bil pred tem tretji še na olimpijskih igrah v Tokiu ter tretji tudi na svetovnem prvenstvu v Dohi 2019 in na evropskem prvenstvu v Berlinu 2018. Tretji pa je bil tokrat Romun Alin Alexandru Firfirica , četrti na SP leta 2019 v Dohi je vrgel 63,81 m.

Kristjan Čeh , kapetan moške zasedbe, je takoj s 65,38 m povedel, nato pa nadaljeval svojo tekmo s 66,55, 68,16, 67,14, 68,21 in končal s 64,84 m.

Filip Jakob Demšar pa je na visokih ovirah tekel najhitreje med Slovenci doslej. Prejšnji rekord (13,78), ki ga je 18 let prej postavil njegov sedanji trener Damjan Zlatnar, je prav tako v Mariboru izenačil 5. junija letos.

"Ni ničesar boljšega, kot postaviti slovenski rekord pred tako lepo in glasno publiko. Zelo sem zadovoljen s formo in ta se še stopnjuje. Upam, da bom do konca julija, ko se odloča o nastopu na SP, še boljša. Vem, da lahko tečem še hitreje, danes recimo nisem imel dobrih pogojev z vetrom. Veselim se naslednjih tekem," je dejal Demšar. Pred njim je bil le Avstrijec Enzo Diessl (13,31).

Peta je bila na 1500 m Veronika Sadek (4:20,71). Neja Filipič v troskoku ni presegla 14 m in je namesto boja za zmago osvojila šesto mesto s 13,92 m. To mesto je zasedla tudi Nika Glojnarič na 100 m ovire s 13,04 sekunde.