Čeh: Pričakujem, da bo ta sezona podobna ali celo malo boljša kot lani

"Pomemben je začetek sezone, bo pa mrzlo. Pravijo, da bo snežilo. Pogoji bodo težki, a skušal bom začeti sezono na enaki ali še nekaj višji ravni, kot sem jo lani," je po vrnitvi s tritedenskih priprav na Tenerifih povedal Kristjan Čeh . Na zimskem DP v metih na Ptuju je 27. februarja lani svojo najboljšo sezono v karieri začel v hudem mrazu s 67,27 metra in z drugim izidom sezone do tedaj na svetu. Boljši je bil tedaj le olimpijski prvak Daniel Stahl . Šved je pred tem vrgel 67,62 metra, a je nato na svetovnem prvenstvu v Eugenu v ZDA julija svetovno krono predal Čehu, ta pa je bil še drugi na evropskem prvenstvu in je sezono kronal z zmago v diamantni ligi v svoji disciplini. "Priprave na letošnjo sezono so bile še boljše kot lani, bolj smo z njimi zadovoljni v moji ekipi, tako je bilo tudi na Tenerifih. Pričakujem da bo ta sezona podobna ali celo malo boljša kot lani. Prvič nismo nič spreminjali v pripravah, imam enako tehniko, a so bile daljave na Tenerifih nekoliko boljše. Nimam poškodb in tako mora ostati vso sezono," si je zaželel Čeh.

Pravzaprav je kar težko napovedati boljšo sezono, kot je bila lanska. Skupaj je nastopil na 21 tekmah, zabeležil 19 zmag in bil po enkrat drugi ter tretji. Z 71,27 metra, kar je vrgel v Birminghamu 21. maja, se je zavihtel na 10. mesto vseh časov. "Vsako leto je cilj, da napredujem. Močnejši sem, kot sem bil lani, tudi lažji, kar se pozna tudi na hitrosti. A je to je treba prenesti v tehniko in potem v daljave na tekmah," je še povedal Čeh. Del leta 2,06 metra visok orjak iz Podvincev pri Ptuju preživi v Tallinnu v Estoniji, od koder sta njegov trener Gerd Kanter in dekle Anna Maria Orel estonska metalka kladiva. Živita v najetem stanovanju v novejšem delu estonske prestolnice ob obali. "Tam imam na voljo tudi maserje in kiropraktika. Ob meni pa je ostala tudi slovenska ekipa. Še naprej sodelujem s Stankom Štuhcem na fakulteti za šport in psihologinjo Tanjo Kajtno, maser je Tadej Resnik, fizioterapevt pa je reprezentančni, Khalid Nasif," je pojasnil Čeh. Prva pomembna tekma poleti bo že 5. maja v Dohi, kjer se bo začela diamantna liga, od 19. do 27. avgusta pa bo v Budimpešti svetovno prvenstvo. "Konkurenca ne počiva, vsi hočejo biti boljši. Sicer pa si želim, da bi kot vsako leto popravil svoj rekord Slovenije na prostem," je napovedal Čeh.

Ob tej priložnosti je na Gospodarski zbornici Slovenije podpisal vsakoletno pogodbo z Atletsko zvezo Slovenije (SZS), preostali atleti in atletinje bodo to storili v ponedeljek. Prav tako pa je sklenil dogovor za ambasadorsko vlogi pri športni akademiji Mastercarda Slovenije. Slednja je nadgradila sodelovanje z novo Čehovo agencijo Proelium, ki je pred štirimi leti začela s podporo mladim športnikom za njihov celostni razvoj tako s pridobivanjem različnih znanj na eni strani kot financami na drugi. Brezplačno pomoč načrtujejo za trideseterico izbranih športnikov. "Ko sem bil mlajši, sem imel podporo, vsekakor pa ne vsega, kar bi rabil kot mlad in še neuveljavljen športnik. Ata je moral prodati bika, da sem se lahko udeležil prvih priprav. Zato z veseljem sodelujem pri tem projektu," je sklenil Čeh.