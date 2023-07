Čeh prvič poražen v diamantni ligi

Kristjan Čeh je dokaj slabo začel, po prvi seriji je bil četrti, ko je vrgel 62,84 metra. Povedel je Litovec Andrius Gudžius s 65,47 m, s 65,64 m ga je v drugi seriji prehitel Avstralec Matthew Denny. Čeh je s 65,93 m v drugi seriji prišel na čelo, s 66,02 m je vodil tudi po polovici tekme. A je imel v četrti in peti seriji neveljavna meta, v četrti sta ga prehitela Daniel Stahl s 67,03 m in Matthew Denny s 66,77 m. Stahl je v zadnjih dveh serijah ostal brez izida, Denny pa s 64,46 in 65,47 ni popravil svojega dosežka. A je ostal drugi, Stahl pa je zmagal, saj je Čehov zadnji met meril 63,34 m in je ostal na tretjem mestu. Pred njim je bil tudi Matthew Denny. Ta je s četrtim mestom na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2021 za pet cm zgrešil medaljo, šesti je bil lani na SP v ZDA in je s tem ponovil izid s SP leta 2019 v Dohi.

Četrti tokrat v Londonu je bil presenetljivo Alex Rose iz Samoe (65,56 m), z osmim mestom je lani na SP dosegel najboljši izid na velikih tekmovanjih. Peti je bil Gudžius (65,47 m), bronast na lanskem SP ter nekdanji evropski (2018) in svetovni prvak (2017). Čeh je v tem tednu tako drugič osvojil tretje mesto. Stahl in Gudžius sta Čeha premagala v torek v Szekesfehervarju na Madžarskem in mu prizadejala drugi poraz v sezoni.

Čeh je bil prvič brez zmage v sezoni v Turkuju na Finskem 13. junija, ko je zasedel drugo mesto, tudi tedaj je bil najboljši Stahl. Ptujčan v diamantni ligi zmagal na vseh tekmah lani in je bil do tekme v britanski prestolnici neporažen tudi letos. To je bil zadnji nastop na pomembnih mitingih Čeha pred svetovnim prvenstvom v drugi polovici avgusta na Madžarskem, v Estoniji, kjer se bo pripravljal pod vodstvom trenerja Gerda Kanterja, bo imel pred tem predvidoma še testno tekmo.