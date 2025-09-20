Čeh s prvim metom do velikega finala: Prvi cilj sem izpolnil

Kristjan Čeh je metal v drugi skupini, v kateri je bil najboljši in skupno drugi, v prvi pa je z izidom kvalifikacij 69,90 m slavil Šved Daniel Stahl, branilec naslova in olimpijski zmagovalec.

"Prvi cilj sem izpolnil. Želja je bila le en met v kvalifikacijah, da privarčujem energijo za jutrišnji finale. Met je bil soliden, tehnično dober. Trener Mart Olman mi je dejal, da sem na ogrevanju metal preveč na lahko. To ni bilo prav, ker sam mečem na moč in imam dobro tehniko, ki pa se spremeni, če ne mečem na polno. Imitacije zunaj kroga so bile dobre, v prvem metu pa sem naredil vse tako, kot delam na treningih. Malo sem bil presenečen zaradi dosežene daljave, ker so bili ogrevalni meti dolgi okrog 60 m. A sem dobro pripravljen, mogoče najbolje v tej sezoni, in ko sem šel na polno v prvi seriji, se je to že malo pokazalo. Želim si, da bi v nedeljo zdržal pritisk in nastopil, kot znam. Bo zanimiva tekma za gledalce, malo manj pa zame. Pred tem me čaka še manjši trening z utežmi, da si pridobim občutek moči," je povedal Čeh.

Le prva četverica je za finale potrebovala en met. Za Stahlom in Čehom je bil tretji s 67,16 m presenetljivo Martynas Alekna, mlajši brat svetovnega prvaka Mykolasa Alekne, ki je letos zmagal tudi v diamantni ligi. Slednji je med drugim tudi olimpijski podprvak, a je imel precej dela, da si je zagotovil v finale. Po treh serijah, ki jih je opravil, je bil osmi s 65,39 m. Na četrtem mestu je bil s 66,63 m Avstralec Matthew Denny, bronast lani na olimpijskih igrah v francoski prestolnici.

"Metal sem v spodnjem delu trenirke, ker se nisem želel ohladiti. Stahl je v prvem metu vrgel več od mene, je izkušen, je dvakratni svetovni prvak in zelo dobro pripravljen. Mlajši Alenka je presenetil, kot vedno na SP se to dogaja in tudi tokrat ni nič drugače. Kvalifikacije so težji del tekme, tudi psihično, in mogoče je imel zato starejši Alekna težave," je dodal Čeh na nacionalnem stadionu, na katerem je bil leta 2021 na olimpijskih igrah peti.

Lani je na četrtem mestu za las ostal brez odličja na OI v Parizu. V japonski prestolnici bo branil srebro, ki ga je osvojil v Budimpešti leta 2023. Leto dni poprej je bil na SP v Eugenu v ZDA zlat. Ko je osvojil naslov, je 2,06 metra visoki orjak iz Podvincev pri Ptuju postal najmlajši svetovni prvak v metu diska (23 let, 152 dni). Lani je v Rimu osvojil tudi evropski naslov. Čeh je letos dvakrat popravil slovenski rekord. Najprej 24. maja v Zagrebu z 72,34 m, dan pozneje je tudi na Ptuju zmagal z 72,11 m, nato je 31. maja v Slovenski Bistrici najboljšo znamko prestavil na 72,36 m.