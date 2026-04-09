Čeh s slovenskim rekordom tretji na tekmi v Ramoni v ZDA

Šele peti je bil s 70,66 m olimpijski zmagovalec Roje Stona iz Jamajke, ki sedaj nastopa za Turčijo. Pred njim je bil tudi Sam Mattis iz ZDA z 72,45 m.

Na mitingu v ameriški zvezni državi Oklahomi je zmagal Avstralec Matthew Denny , bronast pred dvema letoma na olimpijskih igrah v Parizu, je vrgel 74,04 m, drugi je bil s štirimi centimetri krajšo daljavo Nemec Steven Richter . Slednji je marca letos zmagal na evropskem pokalu v metih in je lani osvojil mlajši članski evropski naslov.

Kristjan Čeh je slabše začel tekmo, po 68,32 m v prvi seriji je nadaljeval s 63,46 m, nato pa je stopnjeval na 71,24 m. Po neveljavnem metu v četrtem poskusu je zaključil z 71,66 in 72,61 m, svojo največjo daljavo tekme je dosegel v zadnji, šesti seriji.

Na prvi tekmi v ZDA je tekmovalec iz Podvincev pri Ptuju tudi zmagal z 68,76 m, v Ramono pa se je odpravil, da se v tem mestu, ki je poznano po zelo vetrovnih razmerah, poskusi v lovu na svetovni rekord.

Na ramonskem stadionu Millican Field je bilo doseženih pet najdaljših metov doslej v metu diska, štirje lani. Najdlje ga je za dosežek vseh časov 75,56 m zalučal trenutno težje poškodovani Litovec Mykolas Alekna 13. aprila 2025. Čeh je s slovenskim rekordom šesti na večni lestvici vseh časov.

Čeh namerava v Ramoni nastopiti še 12. aprila, ko bo tam miting bronaste svetovne serije.