Čeh spet izjemen, vnovič zrušil slovenski rekord

"Neverjetno. V sanjah nisem mogel pričakovati takih izidov, kot jih sedaj nizam. Sem lahko ponosen nanje in na vso svojo ekipo. Vendar mislim, da so meti okrog 64 in 65 m moji realni cilji letos. Dolgi meti se pač zgodijo. Veter mi je malo tudi danes pomagal in sem izkoristil dobre pogoje," je izjemen nastop strnil Kristjan Čeh. Z izidom, ki bi mu prejšnjih dveh olimpijskih igrah v Londonu 2012 (prvo mesto 68,37 m) in Riu de Janeiru 2016 (68,27 m) prineslo olimpijsko zlato, je izboljšal tudi 44 let star evropski rekord za mlajše člane do 23 let; 68,60 m je Nemec Wolfgang Schmidt vrgel 21. maja 1976. Enaindvajsetletni Čeh je ob treh neveljavnih metih v drugi seriji vrgel 67,71 m, v četrti je dosegel daljavo tekme, v šesti pa je izjemno tekmo zaključil z 68,63 m. S tem je v tem letu tretji metalec tega atletsko zgodovinskega orodja na zemeljski obli. "Na začetku sezone se še nisem zavedal, kakšne izide dosegam. Sedaj to že bolj čutim. Na treningih mi gre dobro in tekme to dokazujejo. Že takoj na začetku današnjega nastopa sem imel zelo dober met, že po izmetu sem to čutil. Potem pa še dva boljša. Ne vem, kjer so moje meje, bomo videli, kaj bo to prineslo čez nekaj let," je dejal Čeh. Pred njim sta le aktualni svetovni prvak Daniel Stahl iz Švedske (70,25 m) in Jamajčan Dacres Fedrick (69,67 m), svetovni podprvak lani v Dohi, četrti pa je sedaj nekdanji mladinski svetovni prvak (2011) Lukas Weisshaidinger iz Avstrije (68,63 m).