Čeh, Šutej in Guček prepričljivi, Mihalinec Zidar se je poslovila z zmago

"Dolgo sem se spraševala in razmišljala, kako končati kariero, ali že pred prihodom v cilj zaključiti in pomahati v slovo. Ker pa sem dobila veliko spodbud v zadnjih dnevih in tudi sama videla, da lahko še vedno zelo dobro tečem, pa sem šla do konca in zmagala. V startnih blokih pa se nisem počutila ni drugače kot na prejšnjih tekmah, čeprav sem v nekaj prejšnjih dnevih kar precej prejokala," je dejala Mihalinec Zidar. Najprej sta jo objela mož in hčerka, ki ji je dala šopek, potem pa še ožji družinski člani, tako kot še nekaj članov kluba Žak oblečeni v majico z njenim portretom.

"V Celju na domačem stadionu še nikoli nisem tekel pod 49 sekundami, kar mi je uspelo pred skoraj polno tribuno in pred vsemi domačimi, ki so me prišli podpret. Zato sem zelo vesel dosežka. Cilj je bil, da prvih osem ovir tečem na vso moč. Tako sem tudi naredil in na koncu tekel, kolikor je bilo mogoče. V samem zaključku me je malo 'zabilo', a sem vseeno dosegel zelo dober čas," je povedal Guček. Nedavno je bil bronast na mlajšem članskem EP, pred septembrskim SP v Tokiu pa bo tekmoval še prihodnji teden na Češkem.

Vid Botolin (Kladivar) je po sobotni izvrstni predstavi na 5000 m drugi naslov dodal na 3000 m (8:17,97). Na 800 m dvoboj Hane Grobovšek (Kranj) in Petje Klojčnik (Štajerska) po sprintu v drug polovici ciljne ravnine dobila prva, ki je zmagala z 2:05,84, Klojčnik je tekla 2:06,63.

Med atleti na tej razdalji Jan Vukovič (Kladivar) na dva stadionska kroga v drugem delu pospešil in prišel do zanesljivo zmage z 1:47,29 pred Benjaminom Lokošeljcem iz koprske Nove Aurore (1:49,04) in Rokom Markljem (Triglav, 1:49,78).

Filip Dominković (Velenje) in Anže Durjava (Žak) v metu kopja, slednji je zmagal s 74,87 m, Dominković je končal z 72,12. V troskoku je Maj Cizera Turk (Gorica) s 15,54 m ugnal Martina Medveška (Kladivar, 15,28 m).

V metu kladiva je edina prek 50 m vrgla le Zoja Šušteršič (Žak, 50,41 m), Nuša Lužnik (Slovenj Gradec) je z osebnim rekordom 15,23 m osvojila zlato v suvanju krogle.