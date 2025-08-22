Čeh tretji na diamantni ligi v Bruslju

V metu diska je presenetljivo zmagal Jamajčan Ralford Mullings, letošnji študentski prvak v ZDA in leta 2021 v kenijskem Nairobiju mladinski svetovni podprvak. Z 69,66 m je ugnal tudi svetovnega rekorderja iz Litve Mykolasa Alekno, olimpijski podprvak je najdlje vrgel 68,82 m. Četrti je bil s 67,10 m nekdanji olimpijski in svetovni prvak, Šved Daniel Stahl.

Kristjan Čeh je bil s 66,15 m po prvi seriji tretji, po drugi seriji in neveljavnem poskusu pa je zdrsnil za dve mesti. Po drugem metu v nizu brez izida je po polovici tekme ostal peti. V četrti seriji, ko je Mullings prevzel vodstvo z 69,41 m, je dosegel točno 66 m. Alekna je pred tem od prve serije, ko je dosegel 68,82 m, vodil, a nato izgubil eno mesto.

Ptujčan je nato v predzadnjem poskusu s 67,13 m napredoval na tretje mesto. Za tri centimetre je ugnal Stahla in si, ker ga potem nihče več ni prehitel, zagotovil finale, ki v tej seriji pomeni šesti met najboljše trojice na zaključku tekme. Stahl je imel sicer edini veljavni met v drugi seriji (67,10 m).

Mullings je kot vodilni začel šesto serijo in še izboljšal najboljši dosežek tekme na 69,66 m, Alekna je vrgel 66,52 m, Čeh pa je še tretjič na tekmi ostal brez veljavnega poskusa.