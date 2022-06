Čeh tretji v Turkuju, Horvatova zmagala v Kladnem

Kristjan Čeh je na atletskem mitingu v Turkuju na Finskem v metu diska zasedel tretje mesto, orodje je vrgel 67,76 m. Tokrat je moral premoč priznati olimpijskemu in svetovnemu prvaku Švedu Danielu Stahlu s 70,62 m. Drugi je bil nekdanji svetovni prvak in aktualni evropski prvak Andrius Gudžius iz Litve z 68,09 m.

Konkurenca v metu diska je bila znova izjemna, Kristjan Čeh pa je bil v vlogi favorita po treh zaporednih zmagah v diamantni listi in po izjemnih metih, med katerimi je tudi najdaljši med vsemu v tej sezoni. Na koncu je zaostal za Danielom Stahlom in Andriusom Gudžiusom. Za Ptujčanom so se zvrstili Avstrijec Lukas Weisshaidinger, bronast na prejšnjih OI in SP (67,16 m), Šved Simon Pettersson, srebrn na lanskih OI v Tokiu (65,14 m), Romun Alin Alexandru Firfirica, četrti na SP 2019 v Dohi (61,80 m), zadnji pa je bil Islandec Gudni Valur Gudnason (59,76 m).

icon-expand Tokrat je slavil olimpijski prvak Daniel Stahl FOTO: AP

"Met Stahla, ki je največ dosegel že v svojem prvem metu, ni vplival na moj dosežek, da bi bil to denimo nek psihični pritisk. Imel sem prebavne težave že včeraj in tudi danes. Zato tudi ogrevanje ni bilo najboljše, nisem imel pravega občutka za ritem, pravega 'timinga'. Tako je bilo tudi med tekmo, ko nisem niti enega meta zadel kot je treba," je za STA pojasnil Čeh. Ptujčan je imel kar štiri neveljavne mete in je bil pred zadnjo serijo peti. "V zadnjem poskusu mi je vendarle uspelo doseči dobro daljavo. Nisem čutil pritiska pred tem metom. Moj cilj je bil, da vržem prek 64 m. Pa da bi dobil tisti pravi občutek za met nazaj. Ni mi tehnično povsem uspelo, a tudi 67 metrov je dober izid in se nimam kaj pritoževati," je dodal Čeh, ki bo pred državnim prvenstvom v Velenju v Estoniji nastopil 18. in 21. junija.

icon-expand Andrius Gudžius je bil drugi FOTO: AP

V prvem metu je bil Čeh brez veljavnega izida kot še četverica tekmovalcev. Med trojico preostalih je bil izjemen Stahl s 70,62 m, Gudžius je bil drugi s 65,54 m, tretji pa Firfirica z 61,39 m. Stahl in Čeh sta bila brez izida v drugi seriji, v kateri je Gudžius nekoliko popravil svoj izid na 65,96 m, Pettersson je s 65,14 m zasedel tretje mesto. Na četrto je v tretji seriji prišel najprej Weisshaidinger s 64,62 m, a ga je kmalu nato prehitel Čeh, ki je imel prvo veljavno daljavo v tretjem poskusu s 64,69 m.

Na mitingu nastopa še druga slovenska predstavnica. Neja Filipič bo tekmovala v troskoku.

Weisshaidinger je v četrti seriji s 67,16 m prišel na drugo mesto, Čeh pa je nazadoval na peto, ker je tudi v tej seriji ostal brez veljavnega dosežka. Ptujčanu tudi v peti seriji ni uspelo, da bi zalučal orodje do veljavnega izida ter je ostal peti. V zadnji, šesti seriji, pa je Čeh vendarle prišel do daljave, ki ga je potisnila v sam vrh. Namerili so mu 67,76 m in je najprej prišel na drugo mesto, pred njim je ostal le Stahl, ki je kot drugi za Čehom v tej sezoni presegel 70 m. Ptujčana je nato prehitel še Gudžius v predzadnjem metu tekme, ki jo je Stahl zaključil s prestopom.

icon-expand Kristjan Čeh 1 FOTO: AP

Ptujčan še vedno najboljši Čeprav je Stahl disk vrgel prek 70 metrov, Čeh vseeno še vedno vodi na lestvici najboljših daljav v tem koledarskem letu. 21. maja v Birminghamu je 23-leni Ptujčan še drugič v karieri presegel sedemdesetico in disk vrgel kar 71,27 metra.

Najboljšim metalcem diska na svetu se je pred nekaj dnevi pridružil komaj 19-letni Nemec Mika Sosna, ki je v nemškem Schönebecku dosegel izjemno daljavo 71,73 metra in s tem postavil nov svetovni rekord metalec do 20 let.

Horvatova zmagala na 800 m v Kladnem Slovenska rekorderka Anita Horvat je zmagala v teku na 800 m v Kladnem na Češkem. Edina slovenska predstavnica je tekla dve minuti in 2,24 sekunde ter se približala normama za največji atletski tekmi leta. "Zadovoljna z zmago in z doseženim izidom. Začele smo solidno, imele smo narekovalko ritma. Držala sem je prvih 400 m, ko je odstopila, pa se je ritem umiril. Potem je šla naprej ena izmed tekmic, a sem jo v zadnji ravnini prehitela. Med 400 in 600 metri sem nekoliko popustila, tu mi verjetno še manjka tisti čas, ki bi mi prinesel nastopa na svetovnem in evropskem prvenstvu," je povedala Horvatova.

icon-expand Anita Horvat FOTO: AP