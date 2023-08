Čeh v Estoniji na zadnji tekmi pred SP vrgel 69,99 metra

"Centimeter je bilo pod 70 metri v četrti seriji. Sem zelo zadovoljen, tehnično sem naredil najboljše mete v zadnjem obdobju. Napredek sem prikazal, štiri mete sem imel prek 68 metrov. Od prejšnje tekme v diamantni ligi v Londonu je že mesec dni, zato je bilo dobro opraviti tekmo. Tako imam pred SP en tekmovalni nastop. To je dobro tako v psihičnem pogledu kot tudi v luči priprav na SP, saj je tekma nekaj povsem drugega kot trening," je povedal Kristjan Čeh .

Tekmoval je v Jöhviju, kjer je 16. junija letos z 71,86 metra izboljšal svoj slovenski rekord. To je še vedno najboljši izid sezone na svetu, s katerim je izenačen na četrtem mestu v zgodovini discipline. V zadnjem času precej časa preživi v Estoniji, kjer tudi trenira in od koder prihaja njegov trener Gerd Kanter, nekdanji olimpijski in svetovni prvak. Prvi na svetu je Čeh postal lani na prvenstvu v Eugenu v ZDA.

"Ne čutim kakšne posebne obremenjenosti. Na SP bom šel z enakim ciljem, kot sem šel na prvenstvo v ZDA lani. Tja bom šel zato, da prikažem dobre mete, tehnično čim boljše, ker bo potem disk letel daleč. Seveda grem tja tudi zato, da ubranim naslov. V glavi pa bom imel predvsem to, da mete tehnično opravim kar najbolje. Prav delu na tehniki sva s trenerjem posvetila največ pozornosti, saj sem imel na prejšnjih nekaj tekmah slabše nastope. Sedaj imam stabilno tehniko, tako, kot sem jo imel na začetku sezone," je pojasnil Čeh.