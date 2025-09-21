Čeh v finalu v Tokiu po tretje odličje na SP

V soboto je že v prvem metu z 68,08 metra presegel avtomatično kvalifikacijsko daljavo 66,50 m in se prepričljivo uvrstil v boj za odličja. Bil je najboljši v drugi skupini in skupno drugi, v prvi pa je z najboljšim izidom kvalifikacij 69,90 m slavil Šved Daniel Stahl, branilec naslova in olimpijski zmagovalec.

"Prvi cilj sem izpolnil. Želja je bila le en met v kvalifikacijah, da privarčujem energijo za finale. Met je bil soliden, tehnično dober ... Sem dobro pripravljen, mogoče najbolje v tej sezoni, in ko sem šel na polno v prvi seriji, se je to že malo pokazalo. Želim si, da bi v finalu zdržal pritisk in nastopil, kot znam. Bo zanimiva tekma za gledalce, malo manj pa zame," je napovedal Čeh.

Le prva četverica je za finale potrebovala en met. Za Stahlom in Čehom je bil tretji s 67,16 m presenetljivo Martynas Alekna, mlajši brat svetovnega prvaka Mykolasa, ki je letos zmagal tudi v diamantni ligi. Slednji je med drugim tudi olimpijski podprvak, a je imel precej dela, da si je zagotovil v finale. Po treh serijah, ki jih je opravil, je bil osmi s 65,39 m. Na četrtem mestu je bil s 66,63 m Avstralec Matthew Denny, bronast lani na olimpijskih igrah v francoski prestolnici.