Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Drugi športi

Čeh v finalu v Tokiu po tretje odličje na SP

Tokio, 21. 09. 2025 07.53 | Posodobljeno pred 42 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
1

Slovenski rekorder v metu diska Kristjan Čeh bo zadnji dan svetovnega prvenstva v Tokiu ob 13.10 po slovenskem času v finalu lovil tretje zaporedno odličje na teh prvenstvih po zlatu leta 2022 v Eugenu v ZDA in srebru v Budimpešti leta 2023. Lani je v Rimu osvojil naslov evropskega prvaka.

Kristjan Čeh
Kristjan Čeh FOTO: Profimedia

V soboto je že v prvem metu z 68,08 metra presegel avtomatično kvalifikacijsko daljavo 66,50 m in se prepričljivo uvrstil v boj za odličja. Bil je najboljši v drugi skupini in skupno drugi, v prvi pa je z najboljšim izidom kvalifikacij 69,90 m slavil Šved Daniel Stahl, branilec naslova in olimpijski zmagovalec.

"Prvi cilj sem izpolnil. Želja je bila le en met v kvalifikacijah, da privarčujem energijo za finale. Met je bil soliden, tehnično dober ... Sem dobro pripravljen, mogoče najbolje v tej sezoni, in ko sem šel na polno v prvi seriji, se je to že malo pokazalo. Želim si, da bi v finalu zdržal pritisk in nastopil, kot znam. Bo zanimiva tekma za gledalce, malo manj pa zame," je napovedal Čeh.

Le prva četverica je za finale potrebovala en met. Za Stahlom in Čehom je bil tretji s 67,16 m presenetljivo Martynas Alekna, mlajši brat svetovnega prvaka Mykolasa, ki je letos zmagal tudi v diamantni ligi. Slednji je med drugim tudi olimpijski podprvak, a je imel precej dela, da si je zagotovil v finale. Po treh serijah, ki jih je opravil, je bil osmi s 65,39 m. Na četrtem mestu je bil s 66,63 m Avstralec Matthew Denny, bronast lani na olimpijskih igrah v francoski prestolnici.

atletika sp tokio čeh met diska
Naslednji članek

Gajser tretji v prvi vožnji Darwina, Febvre že svetovni prvak

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sixten Malmerfelt
21. 09. 2025 08.32
+1
Samo, da ne bo lesena kolajna! Se bo moral kar potruditi.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256