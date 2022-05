Čeh v metu diska v Birminghamu do izida sezone na svetu

"Noro je bilo, nisem si mogel predstavljati tako dobrega meta. Čutil sem ga že ob izmetu, a le da bo dober. Ko pa sem videl na zaslonu daljavo, najprej nisem mogel verjeti. Sledilo je navdušenje, vsi tekmeci so mi čestitali. Bili so presenečeni, kot sem bil tudi sam," je bil še vedno poln vtisov Kristjan Čeh.

"Že s svojim prvim metom na tekmi bi zmagal, četudi je bilo ogrevanje pred tekmo malo slabše kot običajno. Potem sem po prvi seriji le še stopnjeval. Dvakrat sem presegel še 69 m, ampak ta met prek 71 m je bil res poseben. Deseti izid vseh časov, to res veliko pomeni." Dva metra in šest centimetrov visoki atlet je dodal: "Svetovni rekord je pa še kar daleč, do 74 m je še kar dolga pot. A sem s tem nastopom, če ne prej, pokazal, da lahko veliko dosežem na obeh največjih tekmah leta. To je dodatna spodbuda."

Triindvajsetletni Čeh je bil v Birminghamu razred zase. Že v prvi seriji, ko so mu namerili 67,77 m, je prevzel vodstvo, te njegove daljave pa potem nihče izmed tekmecev ni presegel. Slovenski rekorder je nato nadaljeval tekmo sam s seboj z 69,10 m, 71,27 m je zmogel v tretji seriji, izjemno predstavo pa končal s 63,11, 69,33 in 65,28 m. Čeh je konec prejšnjega tedna v Mariboru na svoji prvi tekmi v poletni sezoni zmagal s 67,40 metra in je bil do Birminghama peti na letošnji lestvici izidov na svetu. Vodil je olimpijski in svetovni prvak Šved Daniel Stahl, ki je 69,11 m vrgel v ameriški Chuli Visti 7. aprila. Ptujčan je izjemno začel letošnje leto in 12. marca na evropskem pokalu v metih v portugalski Leirii zmagal in s 66,11 m prvič v karieri ugnal tudi Stahla. Pred tem je 27. februarja na Ptuju dosegel 67,27 m.