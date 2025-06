Čeh v velikem slogu slavil zmago na Finskem

Čeh je tokrat tekmo odprl z neveljavnim metom, nato pa je v drugi seriji že zmogel daljavo tekme, namerili so mu 70,61 m. Nadaljeval je z 68,08 in 67,00 m ter končal z dvema neveljavnima poskusoma.

V metu diska je trojica udeležencev osvojila zadnjih pet svetovnih naslovov v tej disciplini. Za Kristjanom Čehom je bil drugi Avstralec Matt Denny , tretji na lanskih olimpijskih igrah v francoski prestolnici je vrgel 70,52 m. Tretji je bil nekdanji olimpijski, svetovni in evropski prvak Daniel Stahl , Šved je dosegel svoj najboljši izid leta in je kot zadnji presegel 70 m (70,19 m).

"Začetek mojega nastopa je bil malo slabši, krog za izmet je drsel in je bil bolj primeren za met kladiva. Potem pa sem šel malo po travi s športno obutvijo, da je bilo potem malo več trenja. Lažje sem potem nadaljeval, a drugi in najdaljši met je bil tak kot na vsaki tekmi. Nič posebnega, a sem slavil na tekmi, na kateri smo kar trije vrgli prek 70 m," je nastop strnil Čeh.

Jezilo ga je le, da je imel zelo dobre pogoje, ki bi jih lahko izkoristil za še daljše mete. "Imel sem najboljše pogoje za mete v tej sezoni, tudi v drugi seriji je veter pomagal do nekaj daljšega meta. Zaključek pa je bil dober. Čeprav sem končal z dvema 'iksoma', sem zadovoljen z zadnjima metoma. To se je zgodilo zato, ker je kletka bolj zaprta na desno stran kot običajno in tako je v peti in šesti seriji disk pristal v mreži," je dodal Čeh pred sobotno naslednjo tekmo v Estoniji.