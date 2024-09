Čeh v Zagrebu ubranil lansko zmago, Apostolovski tretja v Italiji

Z 67,05 m je bil drugi Britanec Lawrence Okoye, bronast na evropskem prvenstvu leta 2022 v Münchnu, tretji pa dobitnik bronaste kolajne v Parizu Matthew Denny s 66,99 m. Presenetljivi olimpijski zmagovalec, Jamajčan Roje Stona, je bil s 65,98 m četrti.

Evropski prvak in svetovni podprvak Čeh je tekmo začel z nekaj čez 65 m, s čemer bi bil drugi, a je prestopil. Na čelu so bili Okoye (67,05 m), Denny (65,75 m) in Reggie Jagers iz ZDA (61,22 m).

Ptujčan je v drugi seriji vrgel 66,46 m in prešel na drugo mesto, s 67,18 m v tretjem pa je prešel na čelo. V naslednjem metu je še stopnjeval, ko je disk pristal na 67,95 m. V peti seriji so mu namerili 66,44 m, v šesti pa 66,51 m.

"Mislim, da sem imel zelo izenačene mete, tudi kar dolge, tako da sem za nastopom in ubranitvijo zmag zadovoljen. Poleg tega sem zmagal v močni konkurenci. Ponovno sem premagal tudi dva dobitnika medalj na OI v Parizu, četudi bi si želel, da bi bilo tako že v francoski prestolnici. Res je tudi, da me vsi sprašujejo, kdaj bom izboljšal rekord zagrebškega mitinga Daniela Stahla iz Švedske. Obljubil sem to že lani in upam, da jo bom izpolnil naslednje leto," je povedal Čeh.

Prejšnji teden je po diamantni zmagi v Rimu slavil tudi na mitingu na Češkem, kjer pa ni imel prave konkurence. "Na to, kdo nastopa, niti ne gledam, mene zanima to, da čim bolje tehnično izvedem mete. To mi je uspelo tudi na Češkem, kjer sem imel prav tako zelo stabilno serijo. močnejša konkurenca pa me podžge, da prikažem še nekaj več. Sedaj me čeka še finale diamantne lige v nadaljevanju tedna v Bruslju. Želim si, da bi tudi na tej tretji največji tekmi sezone, za olimpijskimi igrami in evropskim prvenstvom, ponovno nastopil zelo dobro," si je zaželel Čeh.