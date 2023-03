Čeh z najboljšim izidom sezone na svetu zmagal na Portugalskem

Po prvi seriji je vodil Romun Alin Alexandru Firfirica , četrti na SP leta 2019 v Dohi je vrgel 63,07 m. To je nekaj več, kot je bil uvodni dosežek sezone Čeha (62,87 m) s konca februarja in zimskega državnega prvenstva v Domžalah. Firfirica, sedmi mesti je dosegel lani na SP in EP, je bil tudi na koncu drugi s 63,78 m, kar je dosegel v četrti seriji.

Čeh je bil po prvi seriji drugi z 61,43 m, prek 60 m pa so vrgli še Hrvat Martin Marković (60,90 m), Islandec Valur Gudnason (60,89 m) in Poljak Robert Urbanek (60,88 m). Marković je v drugi seriji za nekaj časa prišel na drugo mesto z 61,95 m, Čeh, ki je metal zadnji po vrsti, pa je vrgel 65,67 m in s tem prepričljivo prevzel vodstvo in prišel na peto mesto po izidih sezone.

Firfirica je v drugem metu s 63,63 m nekoliko popravil svoj dosežek, a ostal drugi precej za Čehom, ki je še stopnjeval dosežek v tretji seriji na 68,30 m. V četrtem in petem metu je ostal brez veljavnega izida, v šestem poskusu pa je tekmo končal s 67,83 m. Za Firfirico je bil tretji Marković, ki je 62,20 m vrgel v zadnji seriji.

Jan Emberšič je bil 11. v skupini B v metu kladiva (64,75 m) in skupno 28. Na dvodnevnem tekmovanju bodo za Slovenijo nastopili še Blaž Zupančič v suvanju krogle med člani ter Jakob Urbanč v metu kladiva in Anže Durjava v metu kopja med mlajšimi člani.