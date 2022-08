Čeh z rekordom EP gladko v finale, Filipičeva in Zupinova izpadli

"V prvem metu sem šel na lahko, da le pridem v finale. Toda že na ogrevalnem stadionu sem videl, da sem zelo dobro pripravljen, a da bom vrgel tako daleč, tega pa nisem pričakoval. Zelo sem vesel. Tudi na SP prejšnji mesec v Oregonu sem dosegel rekord prvenstev, sedaj ga imam tudi na EP, a sem v dobrih pogojih sposoben še več," je napovedal Kristijan Čeh.

Za petek je v bavarski prestolnici napovedan dež. "Ampak upam, da se nas bo malo usmilil in ne bo močan. Ta trenutek tega še ne vemo, ampak tudi to ni težava. Krog za izmet je dober in hrapav," je za slovenske medije po tekmi povedal Čeh. Pred tem je več kot uro odgovarjal tujim televizijskim postajam in drugim medijem, ki so se zelo zanimali za njegovo in slovensko športno zgodbo o uspehu. Odgovoril je tudi, da se je s košarkarskim zvezdnikom Luko Dončićem doslej srečal le enkrat.

V kvalifikacijah je bil tako osredotočen, da ni niti slišal, ko so ga napovedali kot svetovnega prvaka. "Ne, res nisem slišal. Poleg tega nič drugače ne gledam na tokratni finale, kot sem na SP. Želim si, da bi imel v dežju dober oprijem v krogu za izmet, da tehnično dobro vržem, tako bo disk tudi daleč letel," je še povedal Čeh.