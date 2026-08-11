Čeh zanesljivo v finale

Kristjan Čehu potem ni bilo več treba metati. Nastopil je v skupini B, pred tem so se dobro uro in pol prej pomerili tekmovalci v skupini A. V njej je bil med drugim trikratni svetovni prvak Daniel Stahl. Nekdanji olimpijski zmagovalec iz Švedske je po 63,95 m v prvi seriji v drugi prestopil. Tudi v zadnjem, tretjem poskusu je ostal brez veljavnega izida, kljub temu je bil v skupini najboljši in za skoraj meter ugnal vse tekmece v skupini.
V drugi skupini, v kateri je kot peti po vrsti tekmoval Čeh, je bil tudi Litovec Mykolas Alekna, svetovni rekorder. Nekdanji evropski prvak (2022), ki je bil srebrn na olimpijskih igrah pred dvema letoma, je v prvem metu vrgel 67,74 m in se tako kot Čeh uspešno predčasno uvrstil v finale.
Kvalifikacijska norma je vnaprej določena dolžina ali čas, ki ga mora tekmovalec doseči v kvalifikacijah, da se neposredno uvrsti v finale. Če tekmovalec v svojem poskusu doseže ali preseže to razdaljo, mu ni treba opraviti vseh preostalih poskusov, kar mu omogoča varčevanje z energijo za končni boj za medalje.
Virgilijus Alekna je legendarni litovski metalec diska, ki velja za enega najboljših v zgodovini te discipline. V svoji bogati karieri je osvojil dve zlati olimpijski medalji (leta 2000 v Sydneyju in 2004 v Atenah) ter dva naslova svetovnega prvaka. Njegov sin, Mykolas Alekna, nadaljuje družinsko tradicijo in je trenutno eden najuspešnejših atletov na svetu, saj je podrl tudi svetovni rekord, ki je bil prej v lasti Jürgena Schulta.
Svetovno prvenstvo v atletiki poteka pod okriljem Svetovne atletike (World Athletics) in na njem tekmujejo najboljši atleti z vseh celin, kar predstavlja najvišjo raven tekmovanja v tem športu. Evropsko prvenstvo pa organizira Evropska atletska zveza (European Athletics) in je omejeno izključno na tekmovalce iz evropskih držav. Čeprav sta obe tekmovanji izjemno prestižni, svetovno prvenstvo privabi širšo mednarodno konkurenco.
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