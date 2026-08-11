Čeh zanesljivo v finale

Kristjan Čehu potem ni bilo več treba metati. Nastopil je v skupini B, pred tem so se dobro uro in pol prej pomerili tekmovalci v skupini A. V njej je bil med drugim trikratni svetovni prvak Daniel Stahl. Nekdanji olimpijski zmagovalec iz Švedske je po 63,95 m v prvi seriji v drugi prestopil. Tudi v zadnjem, tretjem poskusu je ostal brez veljavnega izida, kljub temu je bil v skupini najboljši in za skoraj meter ugnal vse tekmece v skupini.