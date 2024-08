Čeh zmagal na diamantni ligi v Rimu

Drugi je bil presenetljivi olimpijski zmagovalec iz Pariza Roje Stona iz Jamajke s 67,85 m, tretji pa svetovni rekorder in olimpijski podprvak Mikolas Alekna iz Litve s 67,68 m.

Sledila sta Avstralec Matthew Denny, bronasti z OI v Parizu je vrgel 66,44 m, in na petem mestu svetovni prvak in nekdanji olimpijski zmagovalec Daniel Stahl iz Švedske s 65,04 m.

Alekna je odprl tekmo s 66,90 m in s tem vodil po prvi seriji, Čeh, ki je bil tretji po vrsti, pa je vrgel le 63,77 m za peto mesto. V drugi seriji je povedel Stona s 67,85 m, Čeh je s 65,05 m izboljšal svoj uvodni dosežek, a ostal peti. Denny, ki je lani v finalu v ZDA odvzel zmago Čehu na diamantni ligi, je bil s 66,44 m iz druge serije tretji.

Čeh je v tretjem metu zmogel 63,87 m in ostal peti, po 65,27 m pa je v četrti seriji pridobil eno mesto, bil pa je edini med vodilno četverico, ki je imel v seriji veljaven met. V peti seriji so Alekni namerili 67,68 m, a je ostal drugi, na tretje mesto pa je s 66,87 m napredoval Čeh in na četrto potisnil Dennyja. S 65,04 m je pred zadnjo serijo na peto mesto prišel Stahl.

V šesti seriji, ko je metala le še prva trojica, je za zaključek Stona vrgel 65,62 m, Alekna je ostal brez izida, Čeh pa je z 68,61 m slavil zmago, pomembno v boju za uvrstitev v finale šesterice na diamantni ligi; pred tekmo je bil sedmi.

Čeh je rekord mitinga v italijanski prestolnici postavil 9. junija 2022, ko je zmagal s 70,72 m. Tokrat je nastopil prvič po olimpijskih igrah v Parizu, kjer je bil četrti. To je bila tudi zadnja tekma diamantne lige pred finalom sezone v Bruslju, ker diska ni na programu predzadnjega mitinga te najprestižnejše serije naslednji teden v Zürichu.

Alekna je po četrti od štirih diamantnih tekem leta v metu diska s 30 točkami prvi, Denny je drugi s 26 točkami, tretji je Stahl z 22, Čeh jih ima na četrtem mestu 14. A to ne šteje, finale v Bruslju bo postavil končni vrstni red, ko se bodo brisali vsi prejšnji dosežki.