Čeh zmagal na mitingu zlate celinske serije na Poljskem

"Vesel sem, da sem tudi po olimpijskih igrah v dobri formi. Pravzaprav stopnjujem izide na zadnjih tekmah. Tudi danes mi je uspela lepa serija in sem premagal tudi Gudžiusa, aktualnega evropskega in nekdanjega svetovnega prvaka. V sredo sem na diamantni lige v Bruslju vrgel 65,68 m, a je potem za končni vrstni red štela zadnja serija prve trojice, kjer pa sem prestopil. Tokrat je bila običajna tekma, ko so za skupni vrstni red normalno upoštevali vse serije. Jasno, da je taka tekma neprimerno bolj pravična in se ne da primerjati s tisto iz diamantne lige, kjer poskušajo s to čudno zadnjo serijo določiti vrstni red najboljših. Tudi bolj stresno je, ker si ne smeš privoščiti napak v šesti seriji, obenem pa moraš doseči dolgo daljavo," je ocenil Kristjan Čeh.