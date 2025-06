Čeh zmagal tudi v estonskem Johviju z metom prek 70 m

Začel je s 66,35 m, potem nadaljeval z neveljavnim poskusom, prek 67 m je imel v tretji seriji. V četrti je dosegel največjo daljavo tekme. Tudi v petem in nato v zadnjem metu je presegel 69 m.

"Bolj mrzlo je bilo in deževalo je. Zato je na začetku v krogu za izmet drselo. Pozneje se je, ko je dež ponehal, krog posušil in se je kar dalo metati. Znova sem vrgel prek 70 m in tako nadaljeval z lepo serijo dosežkov tega leta," je bil zadovoljen Kristjan Čeh .

"To je bila kar lepa serija metov, posebej glede na pogoje. Prvič sem letos tekmoval v takih. Vreme bo za konec naslednjega tedna v Mariboru povsem drugačno. Veselim se ekipnega EP. Tekmovališče mi ustreza, veliko publike bo in želim si, da bi dosegel deveto zmago zapored. Le na prvi tekmi v poletni sezoni mi to ni uspelo," je dodal Ptujčan.

Filip Jakob Demšar je bil drugi na 110 m ovire s 13,79 sekunde, Maja Mihalinec Zidar pa tretja na 100 m in je tekla izid sezone 11,73. To ji je uspelo kljub močnemu vetru v prsi (-1,9 m/s), deževnemu vremenu in 13 stopinjam Celzija. Četrti slovenski predstavnik Nino Celec je v skoku v daljino ostal s tremi prestopi brez izida.

"Že dolgo nisem tekla v tako slabih pogojih, tako da sem zadovoljna z izidom in uvrstitvijo," pa je povedala Mihalinec Zidar.