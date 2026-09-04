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Čeh zmagal v Bruslju in osvojil diamantno ligo

Bruselj, 04. 09. 2026 21.41 pred eno minuto 1 min branja 3

Avtor:
STA
Kristjan Čeh

Slovenski atletski zvezdnik Kristjan Čeh je odlično sezono kronal z zmago na finalu diamantne lige v Bruslju in s tem tudi drugič v karieri postal zmagovalec diamantne ligi v metu diska. V belgijski prestolnici je z izidom 71,29 metra postavil rekord mitinga, svojega velikega tekmeca, Litovca Mykolasa Alekno, je premagal za meter in 15 centimetrov.

Kristjan Čeh je v zanj izjemni sezoni 2026 osvojil tudi evropsko prvenstvo.
Kristjan Čeh je v zanj izjemni sezoni 2026 osvojil tudi evropsko prvenstvo.
FOTO: Damjan Žibert

Tretje mesto je z izidom 68,86 m zasedel olimpijski prvak, Jamajčan Roje Stona. Kristjan Čeh, letos tudi evropski prvak, je v diamantni ligi, ki jo je osvojil že leta 2022, dosegel drugo letošnjo zmago.

Svoj najboljši met, ki ga je popeljal do uspeha, je vrgel v tretji seriji, pred tem je imel dva ponesrečena poskusa. V četrti, peti in šesti seriji se zmagovalnemu metu ni približal, njegov drugi najboljši dosežek je bil 69,73 m.

V soboto, drugi dan mitinga, bosta nastopila Tina Šutej v skoku s palico, kamor prihaja s popotnico zlate kolajne na sredozemskih igrah (4,6 m), z disciplino 400 m ovire pa bo slovenske nastope končal Matic Ian Guček.

atletika kristjan čeh

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KOMENTARJI3

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Moderni mislec
04. 09. 2026 21.59
Odlično! Sem ponosen nanj. Vsak dan se recimo vozim mimo njegove hiše, ko grem v službo.
Odgovori
0 0
proofreader
04. 09. 2026 21.53
Bravo, legenda!
Odgovori
+2
2 0
Sky58
04. 09. 2026 21.49
Super dosežek. Čestitke.
Odgovori
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