Čeh zmagal v Bruslju in osvojil diamantno ligo

Tretje mesto je z izidom 68,86 m zasedel olimpijski prvak, Jamajčan Roje Stona. Kristjan Čeh, letos tudi evropski prvak, je v diamantni ligi, ki jo je osvojil že leta 2022, dosegel drugo letošnjo zmago.

Svoj najboljši met, ki ga je popeljal do uspeha, je vrgel v tretji seriji, pred tem je imel dva ponesrečena poskusa. V četrti, peti in šesti seriji se zmagovalnemu metu ni približal, njegov drugi najboljši dosežek je bil 69,73 m.

V soboto, drugi dan mitinga, bosta nastopila Tina Šutej v skoku s palico, kamor prihaja s popotnico zlate kolajne na sredozemskih igrah (4,6 m), z disciplino 400 m ovire pa bo slovenske nastope končal Matic Ian Guček.