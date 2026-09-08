Čeh v Zagrebu brez konkurence

"Tekma je bila kar dobra, kljub dobremu ogrevanju mi je manjkalo energije. Ni bilo tudi prave konkurence in malo manj gledalcev, če to primerjam z največjim hrvaškim mitingom. Pričakoval sem daljavo prek 70 in jo tudi dosegel, to je obenem tudi dober izid, ki ga ni lahko doseči. Zdaj me čaka v soboto še zadnja tekma sezone v Litvi. Ponovno bi rad vrgel prek 70 m. Tam bo tudi svetovni rekorder Mykolas Alekna, tekmoval bo na domačih tleh. Prišel bo tudi Roje Stona, olimpijski prvak z Jamajke, in bo zelo močna konkurenca," je dejal Čeh.

Vrgel je še 68,12 m, 69,34 m, 68,40 m, 69,43 m in imel neveljaven četrti met za novo izjemno serijo.