Čeh v Zagrebu brez konkurence

"Tekma je bila kar dobra, kljub dobremu ogrevanju mi je manjkalo energije. Ni bilo tudi prave konkurence in malo manj gledalcev, če to primerjam z največjim hrvaškim mitingom. Pričakoval sem daljavo prek 70 in jo tudi dosegel, to je obenem tudi dober izid, ki ga ni lahko doseči. Zdaj me čaka v soboto še zadnja tekma sezone v Litvi. Ponovno bi rad vrgel prek 70 m. Tam bo tudi svetovni rekorder Mykolas Alekna, tekmoval bo na domačih tleh. Prišel bo tudi Roje Stona, olimpijski prvak z Jamajke, in bo zelo močna konkurenca," je dejal Čeh.
Vrgel je še 68,12 m, 69,34 m, 68,40 m, 69,43 m in imel neveljaven četrti met za novo izjemno serijo.
Na mitingu je nastopilo še nekaj slovenskih atletinj in atletov. V močni konkurenci na 1500 m so se za afriškimi tekači in predstavnikom ZDA razvrstili Slovenci. Šesti je bil Rok Markelj (3:41,90), osmi Anže Svit Požgaj (3:53,74), deveti Matija Rizmal (3:56,82), deseti pa Domen Žerjav (3:57,74).
Podobno je bilo v teku na 400 m, kjer je bila peta Maja Pogorevc (53,75), sedma Ajda Kaučič (54,29), osma pa Karolina Zbičajnik (54,88). Klemen Modrijančić je bil s 7,48 m drugi v skoku v daljino, tretji Dino Subašič s 7,39 m, četrti pa Matic Modrijančić s 7,34 m. Na 1000 m je bila četrta Petja Klojčnik (2:42,92), šesta pa Lea Haler (2:50,72). Jan Emberšič je bil šesti v metu kladiva (68,33 m). Nil Kerin je bil drugi na 3000 m (8:48,54), Tjaž Djaip pa tretji (8:55,07). Matic Tršelič Buble je zmagal v skoku s palico (4,60 m), Vika Kovač je bila druga na 300 m ovire (41,44). Na devetem mestu je bil na 800 m najboljši Slovenec Žan Ogrinc (1:49,51).
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