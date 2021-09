Čehi blizu druge presenetljive zmage, a so bili na koncu Bolgari premočni

Prvi niz so brez težav dobili Bolgari s 25:10, v drugem so se Čehi prebudili in ga predvsem na račun dobrega servisa tudi dobili s 25:23. Domača reprezentanca je nadaljevala z dobro igro in dobila tudi tretji niz s 25:18 in nato odlično igrala tudi v četrtem. A pri vodstvu 23:19 se jim je zalomilo in Bolgarija je po zaslugi odličnega serviranja Todorja Skrimova izenačila na 24:24 in nato izkoristila psihološko potrte Čehe ter dobila četrti niz z rezultatom 26:24. V krajšem petem nizu je bila bolj dominantma gostujoča reprezentanca Bolgarije, ki je vodstvo prevzela po izenačenju na 3:3 in ga brez težav zadržala do konca niza. Peti nizi so Bolgari dobili s 15:11 in se veselili končne zmage s 3:2 v nizih, Češka pa se je, kljub temu, da je bila blizu zmage, na koncu morala zadovoljiti zgolj s točko.

Največ preglavic je Čehom povzročal Martin Atanasov, ki je bil z 31 točkami najboljši strelec srečanja.