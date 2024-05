Čehi po 14 letih spet v finalu hokejskega SP

Čehi se bodo prvič po letu 2010 merili za naslov svetovnega prvaka. Gostitelji so izkoristili švedski mrk v prvi polovici druge tretjine ter prišli do prednosti, ki je niso več izpustili iz rok. Čehi bodo v nedeljo igrali za svoj sedmi svetovni naslov, Švedi ostajajo pri enajstih. Junaka tekme sta bila član Carolina Hurricanes Martin Nečas z golom in tremi podajami ter Lukaš Sedlak iz Dynama Pardubic z dvema goloma in podajo.

Polfinalni obračun je v prvi tretjini ponudil razburljiv hokej in kar štiri zadetke, dva v vsaki mreži. Švedi, ki so več streljali (16:9), so povedli v četrti minuti z golom Marcusa Johanssona. Dominik Kubalik je v osmi minuti izid poravnal, vsega 20 sekund pozneje pa je Marcus Pettersson priigral novo vodstvo Skandinavcem. Čehi so znova hitro odgovorili, minuti in pol pozneje je po drugi podaji Martina Nečasa na tekmi zadel David Kampf.

Druga tretjina je bila predvsem v prvi polovici povsem v domeni gostiteljev turnirja. Med 27. in 30. minuto so Čehi dosegli tri gole, kar je botrovalo tudi menjavi švedskega vratarja, Filipa Gustavssona je zamenjal Samuel Ersson. Sta pa najprej v 27. minuti zadela Ondrej Kaše in Nečas, v 30. pa še Dominik Kubalik. Da se Čehi še niso smeli povsem sprostiti, so Švedi poskrbeli v 36. minuti, ko je za 3:5 ob igralcu več zadel Joel Eriksson Ek.

V zadnji tretjini so Čehi v 46. minuti spet pobegnili za tri zadetke, ko so Čehi ukradli plošček Švedom, nato pa je sam proti vratom tekmeca drsal Lukaš Sedlak ter mojstrsko ukanil tudi Erssona za 6:3. Skoraj identično akcijo je Sedlak izpeljal še v 54. minuti, ko je znova med Erssonovima nogama po prodoru plošček poslal v mrežo. Nekaj sekund pred koncem je Sedlak dosegel še gol v prazno mrežo, a so ga sodniki razveljavili zaradi prepovedanega položaja.

Čehi so sicer v polfinale prišli po četrtfinalnem uspehu z 1:0 proti ZDA, Švedi pa so po podaljšku odpravili Fince z 2:1. V drugem polfinalu se bosta merili Švica, ki je v četrtfinalu izločila Nemčijo s 3:1, in Kanada, ki je bila s 6:3 boljša od Slovaške.