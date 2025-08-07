Svetli način
Drugi športi

Čehinje boljše, proti Portugalkam odločilna tekma za SP

07. 08. 2025

M.J.
Slovenske rokometašice do 17 let so izgubile prvo tekmo za razvrstitev od 9. do 16. mesta na letošnjem evropskem prvenstvu v Podgorici. S 25:16 se bile boljše Čehinje.

Izbranke Boruta Hrena v petek in nedeljo tako čakata tekmi za uvrstitev med 13. in 16. mestom. Še posebej pomembna bo petkova ob 14.30 proti Portugalski. Zmaga bi jim prinesla vozovnico na svetovno prvenstvo do 18 let, kamor se bo uvrstilo najboljših 14 reprezentanc.

Slovenke so v skupini prvega dela premagale Srbijo (29:23), klonile pa proti Norveški (26:29) in Madžarski (22:27), a v krogu treh ekip z dvema točkama bile najboljše in osvojile drugo mesto. V drugem delu so najprej remizirale z Nizozemkami (25:25), na odločilni tekmi za preboj v četrtfinale pa izgubile proti Švici (22:27).

Možnosti za uspeh na dvoboju proti Češki so Slovenke izgubile s slabim začetkom tekme. Čehinje so zapravile dva zaporedna nasprotna napada, a ob koncu 11. minute vseeno vodile s 4:1. Kasneje se je razigrala še vratarka Tereza Skupcova, ki je do konca 27. minute, ob pomoči soigralk, zbrala šest obramb iz 11 strelov, Češka pa je vodila z 12:4. V preostanku tekme je mirno nadzorovala potek tekme.

V dresu Slovenije je Liana Vuković dosegla šest zadetkov, tri je dodala Ela Zupan.

