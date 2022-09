Čehinje tekmice po meri, čas je za prvo evropsko zmago Krimovk

Ljubljančanke so imele s tekmicami romunske CSM Bucuresti in norveškega Vipersa precej bogato zgodovino medsebojnih dvobojev, tokrat pa je drugače. Z zasedbo češkega Banika Mosta so se srečale le dvakrat, obakrat v sezoni 2019/20. Čehinje so takrat sploh prvič nastopale v EHF Ligi prvakinj in prav nad tigricami zabeležile svojo prvo zmago v tem tekmovanju. Kljub izjemni Alji Varagić, ki je takrat za domačo zasedbo prispevala dvanajst zadetkov, so bile v športni dvorani Kodeljevo gostje boljše z 31:29. Devetkratne češke državne prvakinje vse od svoje prve evropske tekme niso okusile slasti zmage. V tej sezoni so na dveh obračunih zabeležile dva visoka poraza. Proti ekipi SG BBM Bietigheim so izgubile s 23:46, proti zasedbi Odense Håndbold pa z 22:41. Zaradi velike razlike v zadetkih zasedajo osmo mesto v skupini A.