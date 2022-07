Cehte bo igral v Ligi prvakov

"Že nekaj časa smo iskali dodatnega desnega zunanjega igralca, zdaj pa se je ponudila res dobra priložnost. Nejc Cehte je dober strelec, obenem pa bo velika pridobitev za našo obrambo. Z njim ima naša ekipa dodatno širino in moč, ki sta potrebni za istočasno igranje v treh tekmovanjih, v katerih se moramo izkazati," komplimentov na račun 29-letnega slovenskega reprezentanta ni skrival direktor GOG-a, Kasper Jørgensen. "Zelo sem vesel in ponosen sem, da smo z GOG-om sklenili sodelovanje. Vsi vedo, da je to fantastičen klub. Zelo se veselim tudi ponovnega igranja v Ligi prvakov. Čim prej si želim spoznati vse soigralce, trenerje in vse okoli kluba. Poznam Mortna Olsena, ki mi je zelo pomagal pri tem prestopu. Komaj čakam začetek priprav na sezono. Najtežji del prilagajanja na novo okolje bo verjetno znanje danskega jezika," v šaljivem tonu nagovor za uradno spletno stran kluba zaključi Cehte.