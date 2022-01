Cehte prejel poziv v reprezentanco in bo v kadru proti Italiji

Slovenija se bo z rokometaši Italije pomerila na preostalih dveh pripravljalnih dvobojih pred odhodom v Debrecen, kjer jo 13., 15. in 17. januarja čakajo tekme skupinskega dela proti Severni Makedoniji, Danski in Črni Gori. Prvič si bodo Slovenci in Italijani nasproti stali v Trbovljah. Slovensko moštvo, ki je s pripravami začelo dan po božiču, od 2. januarja trenira v številčnejši postavi. V Zrečah sta se reprezentančni zasedbi po novem letu priključila slovenska predstavnika v nemškem državnem prvenstvu, Miha Zarabec in Urh Kastelic. Reprezentančni tabor je zaradi poškodbe dlani na tekmi proti Hrvaški, ki jo je naša izbrana vrsta dobila s 33:28, zapustil Tadej Kljun, na položaju desnega zunanjega pa je praznino zapolnil Nejc Cehte. 29-letni Posavec, ki brani barve TSV Hannovra, je v dresu z državnim grbom do sedaj zbral 37 nastopov.

Za nastop na tekmi z zahodnimi sosedi bodo kandidirali krilni rokometaši Tilen Kodrin, Tilen Sokolič, Blaž Janc in Gašper Marguč, zunanji rokometaši Nik Henigman, Borut Mačkovšek, Vid Levc, Jure Dolenec, Matic Grošelj, Rok Ovniček in Nejc Cehte, srednji zunanji Staš Skube, Miha Zarabec in Domen Makuc, krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Matic Suholežnik in Vid Poteko ter vratarji Urh Kastelic, Jože Baznik in Aljaž Panjtar. "Vabilo v reprezentanco me je razveselilo. V čast mi je zastopati svojo državo. Upam, da se bomo držali načrtov in dosegli rezultat, ki si ga želimo. Imel sem nekaj več dopusta kot ostali, a moram to nadoknaditi v naslednjih dneh. Predvsem moram z ekipo priti v stik v taktičnem smislu. Od tekme z Italijo pričakujem borbo in zmago," je bil v izjavi za uradno spletno stran RZS vesel Nejc Cehte.