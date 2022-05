Cehte se je vrnil v Perzijski zaliv

Nekdanji slovenski rokometni reprezentant Klemen Cehte očitno še ne bo obesil športnih copat na klin, čeprav je nekajkrat že oddajal takšne signale. Glede na dobro pripravljenost in zavidljive predstave v avstrijskem prvenstvu – nazadnje je nosil dres Bärnbach/Köflacha – levi zunanji še naprej z veseljem tehta ponudbe, ki prihajajo na njegov naslov. "Bi kar pritrdil. Sploh ko se spomnim, koliko časa je preteklo od prvega članskega nastopa. Kam vse me je pot vodila od takrat naprej. Bili so vzponi in padci, a nikoli mi ni zmanjkalo motiva. Po sezonah v Avstriji sem si rekel, morda pa je to to, ampak prišla je ponudba iz Združenih arabskih Emiratov, azijske igre, ambicija kluba po dobrem rezultatu in z veseljem sem se odzval," je za 24ur.com povedal 36-letnik, ki bo Al Jaziri najprej pomagal v azijski Ligi prvakov.