Cehte z zlomljenimi rebri v bolnišnici, na poti v Zagreb izkušeni Dolenec

Izkušeni 36-letni Gorenjec, ki je na lanskem olimpijskem turnirju v Parizu in Lillu postal najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance, se je nemudoma odzval klicu domovine, ki ji bo v prihodnjih dneh skušal pomagati po najboljših močeh.

Slovenski rokometaši so v sredo vpisali prvo zmago v drugem delu letošnjega turnirja. S 34:23 so bili boljši od Argentine in s tretjim parom točk na četrti tekmi ostajajo v lovu na četrtfinalno vstopnico, ki jo morajo v primeru petkove zmage proti Egiptu potrditi še na nedeljskem zadnjem obračunu proti Hrvaški.