Celjske rokometaše v Ligi prvakov najprej čaka danski tekmec

V prejšnji sezoni so se Celjani uspeli uvrstiti v izločilne boje Lige prvakov, ki pa jih je nato odnesla epidemija koronavirusa. Nasprotniki, ki jih čakajo v skupini B v tej sezoni so Barca, Telekom Veszprem, THW Kiel, HBC Nantes, HC Motor, PPD Zagreb in pa Aalborg Handbold, ki je tudi prvi nasprotnik, ki prihaja v Celje. Na žalost na tekmi ne bo gledalcev.

Celjani so danes opravili obvezno testiranje na koronavirus in ker je počutje igralcev dobro, verjamejo, da ne bo presenečenj in bodo vsi dobili dovoljenje za nastop, ki ga željno pričakujejo. Tomaž Ocvirk, trener Celja Pivovarne Laško je za klubsko spletno stran dejal: "Verjamem, da bomo tudi letos konkurenčni, sezona bo nekoliko drugačna zaradi vseh okoliščin, testiranj, ko je veliko vprašanj kaj se bo zgodilo, če bo enkrat nekdo pozitiven. Vendar v tem trenutku ne razmišljamo o tem. Dobro smo trenirali, malo se pozna pomanjkanje ritma tekem, a s tem se soočamo vse ekipe." Ocvirk se zaveda, da je Aalborg odlična ekipa, kar so dokazali že v prejšnji sezoni: "Aalborg je odlična ekipa, pred sezono so se še okrepili in nadgradili ekipo. So na vseh igralnih položajih na visokem nivoju. A podobno je bilo v prejšnji sezoni, ko smo videli, da se lahko kosamo z njimi. Bomo pa morali biti maksimalni, vsi bomo morali pokazati vse kvalitete, predvsem pa bo potrebna najvišja koncentracija. Ves čas moramo iskati na visokem nivoju, obramba mora biti agresivna, saj igrajo hitro, prav tako se hitro odločajo za zaključevanje, krila skačejo iz majhnega kota, skratka pritiskajo v vsakem elementu. Tu bomo iskali možnosti kako zaustaviti njihovo igro, pripraviti kakšno drugačno obrambno postavitev, predvsem pa kot sem rekel, predvsem pokazati naš maksimum, igrati tako kot znamo, se boriti kot levi, v kar pa ne dvomim."

Podobno razmišlja tudi Vid Poteko, ki hvali vzdušje, ki vlada v ekipi: "Dobro smo začeli sezono, saj le nadgrajujemo sistem, ki smo ga postavljali v prejšnji. Malce težje je bilo za nove fante, ki so se morali privaditi na sistem, a so to storili zelo hitro in uspešno. Vzdušje med nami je zelo dobro, takšno kemijo ima redko katera druga ekipa in to je tisto, kar nam daje neko dodatno moč. Edini pomislek v tem trenutku je tako povezan le s korono, a to je pri vseh ekipah enako. Gotovo tudi pri Aalborgu, ki je odličen pri strelih z razdalje. Na to se moramo dobro pripraviti, agresivni, jih zaustavljati. Iz vsake tekme se naučimo, tudi iz lanskih in verjamem, da imamo dovolj znanja, da srečanje obrnemo v našo korist.«