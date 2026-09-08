Celjane za uvod čaka evropska klasika

Moštvo Klemna Luzarja se je po lanski dvojni kroni letos znašlo v zelo zahtevni skupini Lige prvakov. Evropsko sezono bodo otvorili proti tekmecu, s katerim se redno srečujejo že več kot 30 let. Sredin obračun med Celjem Pivovarno Laško in Zagrebom bo že njun 25. na največjem evropskem odru. Do zdaj imajo Slovenci 12 zmag, Hrvati eno manj, ena tekma se je končala z neodločenim izidom. Rivalstvo ekip, ki imata skupaj pod pasom tri evropske naslove, je del evropske rokometne dediščine.

Prvič sta se leta 1992 pomerila v Pokalu evropskih prvakov, ko so Zagrebčani na povratnem obračunu izničili prednost slovenskih prvakov s prvega srečanja. Tekmeca sta se nato pomerila v različnih fazah tekmovanj, tudi ko so bila v igri mesta za finale. V polfinalnem dvoboju sezone 1997/98 so si južni sosedje priborili mesto v finalu, kjer so nato klonili proti Barceloni.

Zadnja evropska obračuna med prvaki iz let 1992 in 1993 ter Celjani, ki so evropski tron osvojili v legendarni sezoni 2004, sta bila v letih 2020 in 2021, ko so pivovarji dobili obe tekmi. Prvo z razliko kar osmih golov, drugo v Zlatorogu pa z dramatičnih 29:28.