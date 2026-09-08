Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Celjane za uvod čaka evropska klasika

Celje, 08. 09. 2026 16.06 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
S.Z.
RK Celje Pivovarna Laško

Rokmetaši Celja se po dveh sezonah vračajo v EHF Ligo prvakov. V 29. sezoni med evropsko elito se bodo pomerili z Zagrebom, danskim Aalborgom in PSG-jem. Uvodni dvoboj jih v sredo čaka v Areni Zagreb, proti dobro poznanemu tekmecu, s katerim si evropski parket delijo že desetletja. Prenos se na Kanalu A in VOYO začne ob 18.35.

Moštvo Klemna Luzarja se je po lanski dvojni kroni letos znašlo v zelo zahtevni skupini Lige prvakov. Evropsko sezono bodo otvorili proti tekmecu, s katerim se redno srečujejo že več kot 30 let. Sredin obračun med Celjem Pivovarno Laško in Zagrebom bo že njun 25. na največjem evropskem odru. Do zdaj imajo Slovenci 12 zmag, Hrvati eno manj, ena tekma se je končala z neodločenim izidom. Rivalstvo ekip, ki imata skupaj pod pasom tri evropske naslove, je del evropske rokometne dediščine.

Celje - Zagreb leta 2009
Celje - Zagreb leta 2009
FOTO: Damjan Žibert

Prvič sta se leta 1992 pomerila v Pokalu evropskih prvakov, ko so Zagrebčani na povratnem obračunu izničili prednost slovenskih prvakov s prvega srečanja. Tekmeca sta se nato pomerila v različnih fazah tekmovanj, tudi ko so bila v igri mesta za finale. V polfinalnem dvoboju sezone 1997/98 so si južni sosedje priborili mesto v finalu, kjer so nato klonili proti Barceloni.

Zadnja evropska obračuna med prvaki iz let 1992 in 1993 ter Celjani, ki so evropski tron osvojili v legendarni sezoni 2004, sta bila v letih 2020 in 2021, ko so pivovarji dobili obe tekmi. Prvo z razliko kar osmih golov, drugo v Zlatorogu pa z dramatičnih 29:28.

Žiga Mlakar
Žiga Mlakar
FOTO: Damjan Žibert

O zgodovini rivalstva je spregovoril tudi kapetan 27-kratnih prvakov Žiga Mlakar: "Prvo evropsko gostovanje, prva tekma Lige prvakov v Zagrebu, večnemu rivalu Celja. Vemo, da iz zgodovine so te tekme veljale še posebno napete, posebno vroče in verjamem, da bo tudi v sredo tako."

rokomet rk celje rk zagreb ehf liga prvakov

Luzar: Z Zagrebom smo vedno bili epske bitke

24ur.com Celjani v Zagrebu odpirajo novo sezono med evropsko elito
24ur.com Adžić o Romunkah: Bukarešta je po imenih tista, ki si zasluži zaključni turnir
24ur.com Krimovke v lovu na četrtfinale lige prvakinj: Ključna bo obramba
24ur.com Kapetan Celja o Armencih: Gre za precej dinamično ekipo
24ur.com Tamara Mavsar pred tekmo z Bukarešto: Lepo je, ko so tribune polne
24ur.com Olimpiji nasprotniki iz BiH, Celje se bo udarilo s ciprskim prvakom
24ur.com Prepelič: Uživali smo v predstavi Luke in Gorana
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Po porodu jo je čakalo neprijetno presenečenje
Pri 40-ih pričakuje svojega petega otroka
Pri 40-ih pričakuje svojega petega otroka
Fazaniranje ali dobrodošlica? Tako bi lahko srednje šole sprejele prvošolce brez poniževanja
Fazaniranje ali dobrodošlica? Tako bi lahko srednje šole sprejele prvošolce brez poniževanja
Kim in Kanye znova skupaj, razlog pa je ganil oboževalce
Kim in Kanye znova skupaj, razlog pa je ganil oboževalce
zadovoljna
Portal
Hrvaška pevka po ločitvi razkrila resnico o odnosu z bivšim možem
Umrla je pri rosnih 22 letih: poslovili so se od nekdanje Miss Avstrije
Umrla je pri rosnih 22 letih: poslovili so se od nekdanje Miss Avstrije
Še junija sta si dala ujemajoči se tetovaži, zdaj je njune ljubezni konec
Še junija sta si dala ujemajoči se tetovaži, zdaj je njune ljubezni konec
Ženske ga obožujejo, jeseni pa bo še bolj priljubljeno
Ženske ga obožujejo, jeseni pa bo še bolj priljubljeno
vizita
Portal
Po 40. letu kilogrami ne izginejo več tako hitro. Strokovnjaki opozarjajo na napako, ki jo dela večina
Nekoč je sedel na klopi, danes je uspešen parašportnik in bodoči študent farmacije
Nekoč je sedel na klopi, danes je uspešen parašportnik in bodoči študent farmacije
Vsaka ura mirovanja zviša tveganje za raka
Vsaka ura mirovanja zviša tveganje za raka
Hepatolog vsakemu bolniku z zamaščenimi jetri svetuje to
Hepatolog vsakemu bolniku z zamaščenimi jetri svetuje to
cekin
Portal
Kaj pravijo bralci Cekin.si v anketi: Bi morali v Sloveniji ukiniti devetletko?
V petih urah zaslužila več kot marsikdo v celem tednu
V petih urah zaslužila več kot marsikdo v celem tednu
Prejemnikom socialne pomoči bi lahko 'zaklenili' del porabe. Razlog deli javnost
Prejemnikom socialne pomoči bi lahko 'zaklenili' del porabe. Razlog deli javnost
Oboževalci ostali brez besed: Beyoncé za ta izdelek zahteva 815 evrov
Oboževalci ostali brez besed: Beyoncé za ta izdelek zahteva 815 evrov
moskisvet
Portal
Ljubil jo je 30 let: umrla v njegovem objemu
Rekli so ji, da se vrata ne odpirajo. Nato je odkrila, kaj se skriva za njimi
Rekli so ji, da se vrata ne odpirajo. Nato je odkrila, kaj se skriva za njimi
Serijo so skoraj odpovedali, danes je kultna: Zvezdne steze praznujejo 60 let
Serijo so skoraj odpovedali, danes je kultna: Zvezdne steze praznujejo 60 let
Jasno sporočilo palače: Kakšna je dejanska vloga Harryja in Meghan?
Jasno sporočilo palače: Kakšna je dejanska vloga Harryja in Meghan?
dominvrt
Portal
Bi radi osvežili dom? Začnite pri teh petih stvareh
Napake pri prodaji nepremičnine, ki lahko hitro odvrnejo kupce
Napake pri prodaji nepremičnine, ki lahko hitro odvrnejo kupce
5 sobnih rastlin, ki bodo vaš dom ovile v jesenske barve
5 sobnih rastlin, ki bodo vaš dom ovile v jesenske barve
Poletje se poslavlja, vrtno pohištvo pa potrebuje nekaj pozornosti
Poletje se poslavlja, vrtno pohištvo pa potrebuje nekaj pozornosti
okusno
Portal
Popolna omaka za čufte, ki vas bo popeljala v otroštvo
Hrustljavi piščanec in pekoče perutničke, ki bodo izginile v trenutku
Hrustljavi piščanec in pekoče perutničke, ki bodo izginile v trenutku
Ali špinačo res perete pravilno? Napaka, ki jo naredi veliko ljudi
Ali špinačo res perete pravilno? Napaka, ki jo naredi veliko ljudi
MasterChef izziv je razkril: pri piščancu ta napaka lahko pokvari vse
MasterChef izziv je razkril: pri piščancu ta napaka lahko pokvari vse
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Nadgradnja
Nadgradnja
Rad bi ti povedal
Rad bi ti povedal
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929