Celjani bili blizu, a se z Danske vračajo brez točk

Celjani v odsotnosti Klemna Ferlina, Gala Marguča in Tilna Kodrinaniso bili kos danskim prvakom. V Hamletovi deželi so kljub dobri predstavi v drugi polovici tekme doživeli deveti poraz v elitni skupini A, zavoljo poraza Elveruma proti Flensburgu ter Zagreba proti Barceloni pa imajo še vedno tri točke naskoka pred norveškimi in hrvaškimi prvaki ter so na lepi poti, da se prebijejo v osmino finala.

V prihodnjem krogu bodo v nedeljo, 23. februarja, gostili tekmece iz Barcelone. V celjskem klubu so v preprodaji že prodali štiri tisoč vstopnic, tri dni po obračunu s katalonskim velikanom, kjer igra Jure Dolenec, od prihodnje sezone naprej bo tam tudi Blaž Janc, pa bo slovenski prvak v zadnjem krogu gostoval v Flensburgu.

IzbranciTomaža Ocvirka so zelo nezbrano in zmedeno začeli obračun v Aalborgu. Prvi gol so prekDomna Novaka dosegli šele v 12. minuti in po osmem poskusu, pred tem sta po dvakrat zgrešila Josip Šarac in Diogo Silva, po enkrat pa David Razgor, Vid Poteko in Novak.

Nezadovoljni Ocvirk je v 15. minuti – pri zaostanku 1:5 – zahteval minuto odmora, a tudi v nadaljevanju so vse niti v svojih rokah imeli gostitelji, ki so jim v 21. minuti že ušli na šest golov (3:9). V končnici prvega polčasa so Celjani vendarle zaigrali nekoliko bolje, pri zaostanku 6:12 so naredili delni izid 3:0 ter po dveh golih Kristjana Horžena terPatrika Lebanaprepolovili visok primanjkljaj v zadetkih (9:12).

Dober drugi polčas ni bil dovolj

Slovenski prvaki so v drugi polovici tekme prikazali lepši obraz in bili veliko bolj enakovredni gostiteljem. Obramba je bila na veliko višji ravni kot v prvi polovici tekme, tudi igra v napadu veliko bolj tekoča in učinkovita.

Predvsem sijajno so zaigrali med 46. in 48. minuto, ko je bil izključen Benjamin Jakobsen, v tem obdobju igre so po golih Lebana, Šarca in vratarjaMiljana Vujovića naredili delni izid 3:0 ter povsem zadihali za ovratnik gostiteljev (22:23). Izključitev Šarca v 53. minuti tekme je zaustavila njihov nalet, gostitelji so jim minuto kasneje znova ušli na tri gole (23:26), tega primanjkljaja pa do konca tekme niso mogli nadoknaditi.

V celjski ekipi sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Kristjan Horžen in Patrik Leban, ki sta dosegla po pet golov, Josip Šarac je dosegel štiri zadetke.

* Jutlander Bank Arena, sodnika: Pichon in Reveret (oba Francija).

* Aalborg: Saeveraas, Aggefors, Jakobsen, Smarason 4, Sönnichsen, Barthold 5, Liaba, Magnusson 1, Saugstrup 2, Aggefors, Ellebaek 4, Marcher 5, Christiansen 2, Mollgaard 2, Antonsen, Juul-Lassen 3.

* Celje Pivovarna Laško: Gaberšek, Vujović 1, Cvetko, Cokan, Razgor, Šarac 4, Grošelj 3, Poteko, Žabić, Silva, Horžen 5, Grebenc 2, Makuc 3, Leban 5, Novak 1.

* Sedemmetrovke: Aalborg 4 (3), Celje Pivovarna Laško 6 (4).

* Izključitve: Aalborg 6, Celje Pivovarna Laško 12 minut.

* Rdeči karton: /.